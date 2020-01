Le Canada bat la Slovaquie en quart de finale du Mondial Junior

OSTRAVA, République tchèque – Barrett Hayton (Peterborough, Ont./Arizona, LNH) a compté deux buts et Alexis Lafrenière (Saint-Eustache, Qc/Rimouski, LHJMQ) a ajouté un but et une aide à son retour au jeu pour mener l’équipe nationale junior du Canada à une victoire de 6-1 sur la Slovaquie en quart de finale, jeudi, au Championnat mondial junior 2020 de l’IIHF.

Hayton a aussi obtenu une mention d’aide pour accumuler trois points dans le match, tandis que Dylan Cozens (Whitehorse, Yn/Lethbridge, WHL), Calen Addison (Brandon, Man./Lethbridge, WHL) et Jamie Drysdale (Toronto, Ont./Erie, OHL) ont obtenu deux aides chacun.

Joel Hofer (Winnipeg, Man./Portland, WHL) a été le meilleur Canadien en début de rencontre; le gardien de but a fait quelques arrêts à bout portant pendant une infériorité numérique de cinq minutes pour empêcher l’adversaire de marquer, y compris un superbe arrêt de la jambière droite sur un tir de Robert Dzugan.

Le Canada s’est mis au travail à l’offensive peu de temps après la fin du désavantage numérique; Cozens et Lafrenière ont préparé le jeu dans le bas de la zone avant de remettre la rondelle à Hayton laissé seul en zone privilégiée. Ce dernier a ouvert le pointage 1-0.

La deuxième période a été l’affaire des Canadiens qui ont devancé la Slovaquie 18-4 dans la colonne des tirs au but et porté leur avance à cinq buts.

Connor McMichael (Ajax, Ont./London, OHL) a ouvert le bal au début de la deuxième période, gardant la rondelle lors d’un deux contre un et déjouant le gardien de but slovaque Samuel Hlavaj (Phoenix Sherbrooke) du côté éloigné.

Jacob Bernard-Docker (Canmore, Alb./Université du Dakota du Nord, NCHC) a creusé l’écart à 3-0 à 3 min 42 s en contournant un joueur ayant bloqué un tir avant de décocher un tir sur Hlavaj, puis Liam Foudy (Scarborough, Ont./London, OHL) a filé à vive allure à travers la défensive avant de tirer du revers à 9 min 2 s.

Lafrenière a ajouté un but en avantage numérique 1 min 48 s après le but de Foudy, décochant un puissant tir du poignet dans la circulation pour permettre au Canada de rentrer au vestiaire avec une avance de cinq buts.

Hayton a réussi son deuxième but du match une minute après le début de la troisième période pendant une autre supériorité numérique canadienne, chassant Hlavaj de son poste devant le filet après qu’il eut alloué six buts sur 30 tirs. Samuel Vyletelka a bloqué les 14 tirs dirigés vers lui pour le reste du match.

La Slovaquie a finalement trompé la vigilance de Hofer lorsqu’Oliver Okuliar a décoché un tir frappé vif par-dessus la mitaine du gardien alors qu’il restait 14 minutes au chronomètre, mais ce fut le dernier but de la rencontre.

Le Canada a terminé avec un avantage décisif de 44 tirs au but contre 18.

Le Championnat mondial junior de l’IIHF revient en sol canadien l’année prochaine, où Edmonton et Red Deer, Alb., accueilleront l’édition de 2021. Les amateurs ont jusqu’au 5 janvier afin de s’inscrire au tirage prioritaire en vue d’avoir la chance d’acheter des billets pour les matchs présentés dans les deux villes. Pour plus de renseignements, rendez-vous à HockeyCanada.ca/Billets.

_

(Source : Hockey Canada)