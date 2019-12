Lafrenière mène le Canada vers une victoire contre les Américains

OSTRAVA, République tchèque – Alexis Lafrenière (Saint-Eustache, Qc/Rimouski, LHJMQ) a marqué le but gagnant et il a ajouté trois mentions d’aide pour mener l’équipe nationale junior du Canada à une victoire de 6-4 sur les États-Unis à son premier match au Championnat mondial junior 2020 de l’IIHF.

Cette victoire a mis fin à une série de quatre défaites consécutives aux mains des États-Unis et a amélioré la fiche du Canada contre ses voisins nord-américains à 33-11-3 depuis le premier Mondial junior en 1977.

Lafrenière a accumulé trois de ses quatre points dans la troisième période décisive, y compris le but gagnant; seulement sept secondes après que Shane Pinto a comblé un déficit de deux buts pour les Américains, Lafrenière a saisi une passe entre les défenseurs dans la zone américaine et a poussé la rondelle derrière le gardien Spencer Knight.

Il a également obtenu une mention d’aide sur les deux buts du capitaine canadien Barrett Hayton (Peterborough, Ont./Arizona, LNH) en avantage numérique et une autre sur le but de Ty Dellandrea (Port Perry, Ont./Flint, OHL) dans un filet désert.

Le match a été l’affaire des unités spéciales – six des 10 buts ont été comptés en avantage numérique.

Les États-Unis ont profité de leur avantage numérique pour prendre une avance de 2-0 en première période; Pinto a dévié un tir de Zac Jones après seulement 3 min 10 s de jeu, et Arthur Kaliyev a déjoué le gardien de but canadien Nico Daws (Burlington, Ont./Guelph, OHL) vers la fin du premier tiers.

La deuxième période a appartenu aux Canadiens, à commencer par Akil Thomas (Toronto, Ont./Niagara, OHL) qui a obtenu une aide sur le but de Connor McMichael (Ajax, Ont./Londres, OHL) pour réduire l’écart à 2-1 au début de la période.

Hayton a obtenu son premier but à 6 min 34 s pour égaliser le pointage en décochant un puissant tir sur réception, et Nolan Foote (Kelowna, C.-B./Kelowna, WHL) a effectué un tir du poignet vif par-dessus l’épaule du gardien de but américain du côté rapproché pendant une autre supériorité numérique moins de sept minutes plus tard pour permettre aux Canadiens de prendre les devants pour la première fois.

Les 10 dernières minutes de la troisième période ont été absolument effrénées, les équipes inscrivant cinq buts au total.

Lafrenière s’est faufilé au filet avant d’effectuer une passe transversale à Hayton qui a creusé l’écart à 4-2 à mi-chemin de la dernière période, mais les États-Unis n’avaient pas dit leur dernier mot.

Nick Robertson a réduit l’écart à un but à 12 min 45 s, décochant un tir alors qu’il se trouvait entre les lignes hachurées pour tromper la vigilance de Daws dans la partie supérieure, et il a effectué une passe transversale à Pinto qui a égalisé le pointage pour les Américains à 16 min 42 s.

Mais la réplique immédiate de Lafrenière a donné l’avance aux Canadiens pour de bon et Dellandrea a consolidé les trois points des siens en faisant mouche dans un filet désert avec seulement 69 secondes à faire au chronomètre.

Les deux équipes ont décoché le même nombre de tirs au but soit 32.

Le Canada sera de retour en action samedi lorsqu’il affrontera la Russie (13 h HE/10 h HP).

_

(Source : Hockey Canada)

(Photos : Andrea Leigh Cardin / HHOF-IIHF Images)