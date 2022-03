La LHJMQ est fière d’annoncer les 11 gagnants du concours « Arranges-y le portrait » de 2022!

La Ligue de hockey junior majeur du Québec et le partenaire en titre du concours, Maxi, ont dévoilé, aujourd’hui, la liste des gagnants de la seconde édition du concours « Arranges-y le portrait ».

Partout à travers la province au cours des dernières semaines, les jeunes amateurs de hockey junior avaient l’opportunité de décorer un gabarit de masque de gardien de but avec l’objectif de voir leur dessin reproduit sur un masque officiel CCM par des artistes de la technique Air Brush.

« Nous avons reçu plusieurs centaines de très bons dessins au cours des dernières semaines dans le cadre du concours », a partagé le chef de l’exploitation de la LHJMQ, Karl Jahnke. « Les onze croquis des masques de gardien de but seront maintenant répliqués par nos artistes au cours des prochaines semaines. Dès que les masques seront terminés, ils seront acheminés aux heureux gagnants. Nous partagerons ensuite les résultats finaux sur notre page Facebook une fois qu’ils seront complétés. »

« Je félicite les gagnants du concours et remercie tous ceux qui y ont participé », affirme Élise Vaillancourt, directrice principale, Marketing de marque pour Maxi. « Les jeunes ont fait preuve de beaucoup d’originalité et d’imagination et le jury a été impressionné par leur créativité. »

Voici la liste des gagnants de l’édition 2022 du concours :