La Fondation Sport-Études récompense 10 étudiants-athlètes de la LHJMQ dans le cadre de son programme de bourses nationales

Grâce à ses partenaires, la Fondation Sport-Études a récompensé l’excellence académique, l’excellence sportive et la persévérance de 83 étudiantes et étudiants-athlètes dans le cadre de la deuxième édition de la Célébration Sport-Études diffusée en direct jeudi soir sur la page Facebook de l’Alliance Sport-Études. Parmi les boursiers se retrouvaient les noms de dix joueurs de la LHJMQ :

Vincent Anctil (Sherbrooke) – Persévérance

Olivier Crête-Belzile (Sherbrooke) – Persévérance

Louis Crevier (Chicoutimi) – Persévérance

Anthony D’Amours (Rimouski) – Persévérance

Conor Frenette (Victoriaville) – Excellence académique

Mathieu Gagnon (Rouyn-Noranda) – Excellence académique

Samuel Richard (Rouyn-Noranda) – Excellence académique

William Rouleau (Rouyn-Noranda) – Réussite académique et sportive

Nathaël Roy (Baie-Comeau) – Excellence académique

Alexis Shank (Chicoutimi) – Réussite académique et sportive

La Fondation Sport-Études est privilégiée de pouvoir compter sur la générosité de ses précieux partenaires: la Fondation Desjardins, RDS, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), le Cégep à distance, Auclair Sports et le SRAM. Ce soutien est d’autant plus important en ce contexte particulier.

« Cette année, l’ensemble des étudiantes et étudiants-athlètes auraient mérité une reconnaissance. Plutôt que les défis habituels de blessures et de calendrier parfois surchargé par les entrainements et les compétitions, elles et ils ont dû affronter l’isolement, l’incertitude, l’annulation d’événements, l’adaptation au virtuel et le manque de compétitions et d’entraînements. Les récipiendaires d’une bourse nationale 2021 ont su se démarquer à travers cette année hors de l’ordinaire et sont donc doublement méritants », a mentionné Sébastien Fyfe, directeur général de l’Alliance Sport-Études et de la Fondation Sport-Études

L’Alliance Sport-Études et la Fondation Sport-Études appuient avec enthousiasme les athlètes poursuivant des études supérieures et reconnaissent le soutien des répondants sport-études de ses établissements partenaires ainsi que l’apport des enseignants, parents et entraîneurs au succès des étudiantes et étudiants-athlètes lauréats.