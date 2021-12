En route vers le Saguenay: les alignements de la Coupe LHJMQ dévoilés

La Ligue de hockey junior majeur du Québec, en collaboration avec le Centre de soutien au recrutement (CSR), a annoncé ce matin les alignements des quatre équipes qui représenteront le circuit au Challenge M18 AAA du Québec. Ces joueurs proviennent des réseaux LHEQ (Midget Espoir) et RSEQ (Réseau scolaire).

Ces quatre formations sont composées de deux gardiens, six défenseurs et 12 attaquants et porteront les couleurs bleu, gris, rouge et noir à l’image de la LHJMQ. Chaque équipe participera à un minimum de quatre parties (trois parties au tournoi à la ronde et un minimum d’une partie éliminatoire).

Les entraineurs sélectionnés proviennent également de ces réseaux, alors que les gérants d’équipement sont des hommes expérimentés dans le giron du hockey.