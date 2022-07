19 joueurs de la LHJMQ choisis au Repêchage 2022 de la LNH

Pas moins de 19 joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ont entendu leur nom être prononcé lors du Repêchage 2022 de la LNH.

Parmi ces espoirs, un impressionnant total de 12 sont des défenseurs, tandis que seulement six attaquants et un seul gardien de but ont été sélectionnés.

Les Olympiques de Gatineau ont été la franchise la mieux représentée de la LHJMQ avec trois de ses espoirs qui ont trouvé preneur (Warren, Luneau et Savoie).

Du côté de la LNH, ce sont les Ducks d’Anaheim qui se sont tournés le plus souvent vers le circuit Courteau, eux qui ont repêché trois espoirs québécois (Gaucher, Warren et Luneau).