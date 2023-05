Yanick Lemay, nouveau directeur-gérant des Voltigeurs

Le président du conseil d’administration des Voltigeurs, M. Éric Verrier, confirme l’embauche de M. Yanick Lemay au poste de directeur-gérant des Voltigeurs de Drummondville.

Yanick Lemay est originaire de la région, lui qui est né ici, à Drummondville. Depuis plusieurs années, celui-ci habite Saint-Hyacinthe. Œuvrant dans la LHJMQ avec les Eagles du Cap-Breton (Screaming Eagles à l’époque) et le Junior de Montréal au début des années 2000, il était, jusqu’à tout récemment, dépisteur pour les Jets de Winnipeg dans la Ligue nationale de hockey.

Le professeur d’éducation physique de formation compte bien utiliser l’expérience acquise lors de ces 12 dernières saisons comme dépisteur afin d’amener les Voltigeurs à un autre niveau. Sa forte connaissance du hockey (et de la LHJMQ) en fait sans contredit un candidat plus que parfait pour combler l’important poste que représente un directeur-gérant œuvrant dans la Ligue canadienne de hockey.

« Au cours des 10 dernières saisons, chaque fois que nous avons eu une discussion sur un candidat potentiel afin d’occuper le poste de directeur-gérant, le nom de Yanick Lemay revenait dans notre comité hockey. Il est un homme de terrain, détecteur et projeteur de talent. Il permettra à nos joueurs, notre personnel et ultimement à notre organisation d’atteindre nos plus grands objectifs » a mentionné Éric Verrier.

« Je suis très heureux de relever ce nouveau défi. C’est un retour dans la LHJMQ pour moi, mais je n’ai jamais été très loin des équipes du circuit. Je connais bien l’organisation des Voltigeurs et j’ai pu évaluer l’ensemble des individus au cours des derniers mois. C’est un honneur pour moi de pouvoir compter sur la confiance du conseil d’administration et je compte bien relever les défis qui se présenteront à moi et envers l’organisation » a déclaré le nouveau directeur-gérant.

L’entrée en fonction de M. Lemay est immédiate. À court terme, la priorité sera consacrée à la rencontre du personnel des Voltigeurs, au repêchage, ainsi qu’à la préparation du prochain camp d’entraînement.