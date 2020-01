Yanick Jean et les Saguenéens prêts à répéter l’histoire

« Notre chimie était incroyable. »

Ce sont les premiers mots qui viennent en tête de l’entraineur-chef et directeur général des Saguenéens de Chicoutimi, Yanick Jean, lorsqu’on lui demande de décrire la dernière équipe de la ville à avoir remporter la Coupe du Président.

C’était au printemps de 1994 et Jean était un défenseur de 18 ans au sein d’une équipe des Sags qui s’est méritée un championnat dans des circonstances plutôt inhabituelles. Partiellement à cause de l’adversité à laquelle ils ont constamment fait face – leurs trois premières séries se sont rendues jusqu’au septième match cette année-là – et partiellement à cause du caractère démontré par ce groupe soir après soir. L’homme natif d’Alma reste toujours aussi passionné lorsqu’il se rappelle cette remarquable équipe.

« Nous étions tellement résilients », poursuit Jean. « Nous avons fini par jouer 27 matchs en séries, ce qui représente encore un record de ligue. Nous sommes revenus après avoir tiré de l’arrière 2-0 contre Laval en finale, incluant le match #5 dans lequel on tirait de l’arrière 3-0. Peu importe, nous savions qu’on allait à la Coupe Memorial de Laval (en tant que deuxième représentant de la LHJMQ), mais nous étions concentrés à toujours faire de notre mieux. C’était une époque formidable! »

Est-ce que le temps a effacé quelques-uns de ces souvenirs? On dirait bien que non pour ce groupe.

« Nous avons eu une réunion pour le 20e anniversaire (en 2014) et 18 gars se sont présentés », a dit Jean. « Nous avions tellement de caractère. Nous avions un groupe de joueurs qui avaient laissé leurs égos à la porte. »

Un quart de siècle après avoir patiné autour de la patinoire du Centre Georges-Vézina avec la Coupe du Président au bout des bras, Jean se tient maintenant derrière le banc de l’équipe locale qui s’y retrouve. Bien qu’il n’ait toujours pas atteint l’âge de 45 ans, il peut se vanter d’avoir été entraineur dans plus de 1000 matchs de la LHJMQ, dont près de 500 sont des victoires en saison régulière.

Il en a vu des choses dans ce qui est relativement un court laps de temps. Et ce qu’il voit devant lui cette année lui rappelle drôlement cette équipe championne dont il faisait partie.

« Notre leadership est excellent (cette saison) », commente l’entraineur-chef. « Nous avons un gars comme (Rafaël) Harvey-Pinard qui a l’expérience d’avoir remporté les deux coupes pas plus tard que l’an dernier. Son éthique de travail est contagieuse. Je vois aussi beaucoup de similitudes entre Éric Fichaud (le gardien de l’équipe de 1994) et Alexis Shank. Les deux (gardiens) sont importants à nos succès d’autrefois et d’aujourd’hui ».

Des différences?

« Notre coach à l’époque (Gaston Drapeau) nous disait toujours » nous avons cinq ou six gars qui peuvent marquer. Le reste, vous n’avez qu’à nous garder à égalité » », ajoute-t-il en riant. « Je dirais que notre équipe de cette année a plus de profondeur, surtout en offensive ».

Malgré toute l’expérience que Jean possède derrière le banc, il n’a jamais vraiment mené une équipe comme celle-ci. Ne vous trompez pas, cette équipe est bâtie pour gagner dès maintenant, une philosophie qui a été renforcie par un débordement d’activité lors de la plus récente période de transactions.

Avec les acquisitions de joueurs vedettes tels que les attaquants Raphaël Lavoie, Dawson Mercer, Félix Bibeau et les défenseurs Patrick Kyte et Karl Boudrias, Jean et le reste du personnel ont peut-être modifié leur alignement, et même leur approche, mais pas leur message.

« C’est définitivement différent de gérer un groupe plus vieux comme le nôtre. On se fie vraiment sur la chimie et nous avons plusieurs individus remarquables dans notre vestiaire », souligne Jean. « La principale chose que nous avons faite dans la première moitié (de la saison) était d’évaluer le genre de joueurs qu’on avait. Nous avons demandé aux gars s’ils étaient prêts à sacrifier quelques points et quelques minutes de leur temps de glace chaque soir de sorte qu’on puisse gagner. Les joueurs ont réussi à nous démonter qu’ils étaient engagés. »

« Même à ça, notre personnel d’entraineurs rappelle constamment aux gars qu’on ne peut se laisser aveugler par les victoires. C’est une question de progrès et d’amélioration quotidienne », soutient Jean. « On va connaître du succès si on suit ce processus. Et nous sommes en mesure de calmer la situation lorsque les choses deviennent trop émotionnelles. »

Le personnel est lui aussi, en quelque sorte, bourré de talent. Entre un entraineur champion de la Coupe du Président en Claude Bouchard (Val-d’Or, 2000-2001) et le Directeur des opérations hockey Rénald Nepton, un homme de plusieurs talents – il était le physiothérapeute de l’équipe à l’époque où Jean jouait dans la ligue – il existe littéralement des décennies d’expérience sur lesquelles Jean peut se rabattre.

Mais pour Yanick Jean, l’opportunité de rentrer chez lui pour être l’entraineur des Sags en 2014 était un prélude pour le moment présent. Le défi et la pression ont sans aucun doute été difficiles. Mais il s’agit d’une opportunité dont il est non seulement fier, mais qu’il savoure pleinement. Avec toute l’expérience qu’il possède, Jean est capable de reconnaître les différences entre son équipe actuelle et celle qui a tout gagné il y a 26 ans.

Mais qu’est-ce qui différencie son équipe de cette année de tous ses compétiteurs actuels exactement?

« C’est dur à dire, il y a tellement de bons clubs qui compétitionnent », admet Jean. « Mais on sait qu’on peut se faire confiance entre nous en tant qu’individus par contre. On s’assure de continuer de s’améliorer tous les jours et qu’on est prêt à tout. Et nous serons prêts. »

Des sages paroles pour un homme qui en connaît beaucoup sur la confiance. Et sur la persévérance. Puisque ce sont là des mots qui le suivent autour du Centre Georges-Vézina depuis des décennies, littéralement.