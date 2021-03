William Rousseau : Pilote le jour, gardien le soir

En étant gardien de but pour les Remparts de Québec, William Rousseau est un habitué de travailler sous pression. Or, le poste de gardien de but n’est pas le seul aspect de la vie du Trifluvien qui lui demande de résister au stress, puisqu’il étudie présentement pour devenir pilote d’avion.

La piqûre pour l’aviation provient d’un voyage familial que William a fait en Europe lorsqu’il était plus jeune.

« J’ai adoré les paysages que je voyais et le sentiment d’être dans les airs pendant ce voyage », mentionne Rousseau pour expliquer le début de sa passion pour l’aviation.

Le jeune homme de 18 ans a débuté ses études au Collège iFly de l’Aéroport international de Québec en août 2020. En raison des environnements protégés de la LHJMQ pour la saison 2020-21, William n’effectue présentement que les cours théoriques, mais il a déjà eu la chance de prendre le contrôle d’un avion pour plusieurs heures de vol.

« C’est un sentiment vraiment spécial quand tu vois le sol s’éloigner et que l’avion prend son envol », se rappelle William quant à son tout premier vol. « Le premier vol, c’est plus de la familiarisation avec l’appareil. Mais j’ai déjà pu faire quelques petites acrobaties ».

Il reste présentement quelques cours à William et un examen afin qu’il puisse obtenir sa licence de pilote privé, ce qui lui permettra de voyager des passagers sans toutefois être payé. Une fois cette licence obtenue, il pourra débuter l’apprentissage pour obtenir sa licence commerciale qui lui permettra d’effectuer des vols pour des compagnies d’aviation.

Au niveau hockey, Rousseau en est à sa première saison dans le circuit Courteau. Lui qui joue présentement le rôle d’auxiliaire à Thomas Sigouin chez les Remparts affirme travailler très fort dans les entraînements pour toujours être au sommet de sa forme lorsqu’il devra voir de l’action.

Et comme si l’aviation et le hockey n’étaient pas suffisants pour occuper l’emploi du temps de William, il s’implique aussi sur les terrains de golf familiaux.

« Tous les étés, je me lève vraiment tôt et je vais travailler sur les terrains. J’aimerais pouvoir jouer plus, mais je dois aussi trouver le temps de dormir à travers tout cela », rigole Rousseau.

Le Club de golf Links O’Loup de Louiseville et le Club de golf de Grand-Mère ont d’abord été achetés par le grand-père de William, l’ancienne vedette de la Ligue nationale de hockey Robert Rousseau. Ce dernier a notamment marqué plus de 700 points avec les Canadiens de Montréal, les North Stars du Minnesota et les Rangers de New York au cours des années 70. Pierre, le père de William, a ensuite repris l’exploitation des terrains et l’entreprise familiale grandie sans cesse depuis.

Avec une carrière de hockeyeur et une autre de pilote qui se dessinent devant lui, William Rousseau est déjà un étudiant-athlète accompli et il espère pouvoir entretenir ces deux passions, en plus de celle du golf, aussi longtemps qu’il le pourra.