William et Mathis Rousseau, le duel de gardiens du but tant attendu en Finale

Le hockey est un sport imprévisible. Cependant, une chose dans les séries éliminatoires du Trophée Gilles-Courteau de cette année est garantie : c’est un gardien de but nommé Rousseau qui soulèvera le trophée du championnat de la LHJMQ.

William et Mathis Rousseau – qui n’ont aucun lien de parenté – sont les derniers gardiens partants qui restent dans les séries éliminatoires de 2023, représentant respectivement les Remparts de Québec et les Mooseheads d’Halifax. Les similitudes ne s’arrêtent pas à leurs noms de famille. Les deux représentent la dernière ligne de défense derrière des équipes qui sont surchargées offensivement. Tous deux ont, jusqu’à récemment, connu de bonnes campagnes bien discrètement. Et, plus important encore, les deux hommes ont cumulé les éloges ce printemps.

Voler haut

Repêché par les Remparts en 2019, William Rousseau a d’abord surmonté l’imprévisibilité d’une saison recrue altérée par la COVID, avant de supplanter un vétéran avec un championnat en poche en Fabio Iacobo, pour finalement s’approprier le poste de numéro un à sa deuxième année. Depuis, William a aidé les Remparts à remporter deux championnats de saison régulière.

« Ma première saison a été difficile mentalement », se souvient-il. « Je n’avais jamais fait face à une telle compétition dans un camp d’entraînement avant de venir ici. Mais en même temps, c’est ce qui m’a motivé. Gagner le rôle de partant m’a beaucoup aidé. »

L’un des défis auxquels William a été confronté au cours des deux dernières saisons est celui qui vient avec le luxe de jouer pour un club gagnant : faire face à relativement peu de tirs soir après soir. Avec l’aide d’un trio de personnes clés – l’entraîneur des gardiens Pascal Lizotte, l’entraîneur-chef Patrick Roy et le psychologue sportif Alain Vigneault (à ne pas confondre avec l’ex-entraîneur de la LNH), le vétéran gardien de but relève tous les défis avec succès.

« Pascal est très doué pour analyser la position techniquement et il saute toujours sur la glace avec nous », souligne William. « Jouer pour Patrick a également été une grande opportunité. Il est très bon avec l’aspect mental et il est toujours là pour nous soutenir. Quant à Alain, il nous a fait découvrir un certain nombre de techniques qui m’ont aidé à progresser. Quand on ne fait pas face à beaucoup de tirs, ça peut faire toute la différence. »

Toujours détendu et en contrôle entre les poteaux, l’approche calme et sereine de William s’est surtout développée à quelques milliers de pieds au-dessus du sol. Cette explication remarquable vient du fait que le jeune gardien de 20 ans a obtenu sa licence de pilote pendant ses années avec les Remparts. Mais lorsqu’il ne vole pas dans le ciel, Rousseau et son auxiliaire Quentin Miller volent bien haut au sein d’une équipe des Remparts qui possède une fiche parfaite de 12-0 depuis le début de l’après-saison.

« Notre expérience de l’an dernier a été une source de motivation pour nous », a admis William. « La façon dont notre saison s’est terminée [en demi-finale] a été décevante. Nous ne voulons pas revivre cela. »

Jouer gros

Mathis Rousseau est arrivé à Halifax au début de la campagne 2021-2022. À la fin de son année recrue, il occupait déjà le rôle de partant. Aux côtés de Brady James, le gardien d’Halifax a été un élément clé d’un système défensif qui est souvent éclipsé par une offensive explosive. Rousseau porte confortablement son étiquette de négligé.

« Je sais que beaucoup de gens disent que je suis sous-estimé. Mais à la fin de la journée, j’ai un travail à faire et c’est d’arrêter des rondelles », explique Mathis. « Je sais que je suis un gardien plus petit et c’est quelque chose qui semble préoccuper certaines personnes. À un moment donné, les résultats parleront d’eux-mêmes et c’est ça qui attirera l’attention des gens. »

En demi-finale, il a tout fait pour stopper les rondelles et attirer l’attention en affrontant le Phœnix de Sherbrooke. Face à un club qui n’avait perdu qu’une seule fois en temps réglementaire à domicile cette année, Halifax a remonté un déficit de 2-0 dans la série pour remporter quatre victoires consécutives, dont trois sur la route, afin d’obtenir son laisser-passer pour la finale. Ces victoires ont été ponctuées par Mathis, qui a repoussé 68 tirs pour clore la série avec deux blanchissages consécutifs.

« À la fin de la journée, nos gars voulaient plus », dit Mathis. « Ils bloquaient des tirs dans les moments cruciaux et gagnaient les batailles pour la rondelle. En bout de ligne, c’est ce qui nous a permis de prendre l’avantage. Nous sommes restés sur la même longueur d’onde tout le long, même après avoir perdu les deux premiers matchs de la série. »

Curieusement, le défi de conclure la série sur la route a semblé jouer en faveur de Mathis. Dans une situation où beaucoup d’autres joueurs ressentent de la pression et de l’intimidation, l’homme masqué a relevé le défi avec brio.

« Je suis un gars qui aime les émotions qui viennent dans les grands matchs », explique Mathis. « Lors du cinquième match, nous étions à domicile. Nos partisans criaient et étaient heureux. Puis nous sommes débarqués à Sherbrooke et les fans criaient encore, mais ils criaient après nous, et scandaient mon nom tout le long du match. Je voulais leur montrer que – vous pouvez crier mon nom, mais vous n’aurez pas le résultat que vous voulez! »

Bien que Mathis apprécie son étiquette désormais inexacte de négligé, il est également capable de prendre beaucoup de recul en discutant. C’est une caractéristique qui remonte à la surface lorsqu’il analyse son homologue.

« Nous sommes dans la même situation », déclare Mathis à propos de William. « Je pense que c’est un autre gardien sous-estimé. Les gens pensent que c’est facile pour lui parce qu’il joue pour Québec. Mais c’est un compétiteur, il ne se laisse pas affecter par ce genre de choses-là. Il sera difficile à battre. »

De son côté, William se fiera à son passé et à son sens de l’observation pour tenter d’éliminer Mathis et les Mooseheads.

« Je l’ai déjà affronté [Mathis] en séries éliminatoires, alors que je jouais pour Trois-Rivières [dans les rangs M18 AAA] », raconte William. « Mon équipe avait perdu cette série, alors je vais chercher à me racheter. Il a un bon positionnement, et il se déplace très bien. Il n’est pas grand, mais il joue gros. »

Avec tout ce qui est survenu dans le passé et l’excitation qui ne manquera pas lors de leur confrontation, une autre chose semble certaine ; il y a deux joueurs nommés Rousseau qui, peu importe le résultat, feront parler d’eux dans leurs villes juniors pour les années à venir.