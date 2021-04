Vincent Anctil | La Fondation Sport-Études souligne sa persévérance

La Fondation Sport-Études souligne la persévérance de Vincent Anctil dans le cadre de son programme de bourses sport-études de la Fondation Desjardins

Vincent Anctil est le lauréat, pour le Cégep de Sherbrooke, de la bourse sport-études de 500 $ de la Fondation Desjardins.

Vincent Anctil a poursuivi ses études dans le programme de sciences informatiques et mathématiques. Malgré la pandémie, les entrainements et les déplacements, tout cela ne l’a pas arrêté dans son objectif d’obtenir son DEC. Il a été très proactif et est allé chercher de l’aide lorsqu’il en avait besoin. Son éthique de travail et son désir de réussir font de lui un étudiant-athlète exemplaire.

Ailier gauche du Phoenix de Sherbrooke, ce hockeyeur a connu du succès bien avant d’atteindre les rangs de la LHJMQ. Avant de se joindre à l’équipe sherbrookoise en 2018, il a remporté le tournoi international de hockey pee-wee de Québec en 2014, en plus d’avoir mis la main sur quatre Coupes Dodge.

Ce boursier aimerait obtenir une invitation à un camp préparatoire d’une équipe professionnelle au cours de la prochaine année, tout en tentant de mettre la main sur la Coupe du président avec ses coéquipiers du Phoenix. Après ses études au Cégep de Sherbrooke, le jeune homme voudrait poursuivre son parcours scolaire en génie informatique.

La Fondation Sport-Études et la Fondation Desjardins appuient avec enthousiasme les athlètes poursuivant des études postsecondaires et reconnaissent le soutien des répondants sport-études ainsi que l’apport des enseignants, parents et entraîneurs au succès des étudiants-athlètes lauréats. L’Alliance Sport-Études, regroupant 46 collèges, le Cégep à distance et neuf universités, soutient plus de 1 400 étudiants-athlètes de 50 sports différents.

Toutes nos félicitations à Vincent Anctil!