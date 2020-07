Des retraits de chandails mémorables, des recrues qui en mettent plein la vue, une finale de rêve au Mondial Junior, des anciens et des franchises qui fracassent des records, des espoirs LNH de premier plan et plus.

Bien que la saison 2019-2020 de la LHJMQ ait été écourtée, elle va certainement passer à l’histoire!