Upper Deck dévoile ses ensembles de cartes à échanger de la LCH 2019-2020

Upper Deck présente pour une première fois des cartes de la LCH comprenant des morceaux de gilets portés durant des matchs!

Cette édition limitée met en vedette 75 joueurs étoiles provenant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de la Ligue de hockey de l’Ouest et de la Ligue de hockey de l’Ontario et inclut des souvenirs pour les collectionneurs tels que des morceaux de gilets et d’écussons portés dans un match et plusieurs cartes autographiées.

Tous les ensembles de base des cartes Authentic Prospects, mettant en vedette les meilleurs espoirs du circuit, sont numérotés par jet d’encre jusqu’au numéro de gilet du joueur. Pour certains joueurs, le carte numérotée le plus haut, soit la carte numérotée avec le numéro de gilet du joueur, est autographiée en plus d’être dans une pochette séparée avec un certificat d’authenticité. Plusieurs autres cartes d’édition limitée se retrouvent au sein des différents ensembles offerts.

Ensemble de base Upper Deck « SP Game Used » LCH de 2019-2020:

*Version autographiée disponible

^Insertion « Hommage au New Style » disponible

1 Alexis Lafrenière – Rimouski Océanic #/ 11*^

2 Matthew Robertson – Edmonton Oil Kings #/ 22*^

3 Alexis Gravel – Halifax Mooseheads #/ 1*

4 Cole Perfetti – Saginaw Spirit #/ 91*^

5 Justin Barron – Halifax Mooseheads #/ 20*

6 Jakob Pelletier – Moncton Wildcats #/ 11*

7 Brandt Clarke – Barrie Colts #/ 55*

8 Bowen Byram – Vancouver Giants #/ 44*^

9 Mavrik Bourque – Shawinigan Cataractes #/ 22*

10 Brayden Tracey – Victoria Royals #/ 7*

11 Hunter Jones – Peterborough Petes #/ 29*

12 Cédric Paré – Rimouski Océanic #/ 19

13 Connor McClennon – Winnipeg Ice #/ 94*

14 Graeme Clarke – Ottawa 67’s #/ 92*

15 Daemon Hunt – Moose Jaw Warriors #/ 10*

16 Dylan Cozens – Lethbridge Hurricanes #/ 24*^

17 Justin Sourdif – Vancouver Giants #/ 42*

18 Mason McTavish – Peterborough Petes #/ 23

19 Antonio Stranges – London Knights #/ 40*

20 Jamieson Rees – Sarnia Sting #/ 39*

21 Mads Sogaard – Medicine Hat Tigers #/ 30

22 Jack Quinn – Ottawa 67’s #/ 22*^

23 Samuel Poulin – Sherbrooke Phoenix #/ 29*^

24 Kevin Bahl – Ottawa 67’s #/ 88*

25 Quinton Byfield – Sudbury Wolves #/ 55*^

26 Trent Miner – Vancouver Giants #/ 31*

27 Serron Noel – Kitchener Rangers #/ 18*

28 Thomas Harley – Mississauga Steelheads #/ 48*

29 Arthur Kaliyev – Hamilton Bulldogs #/ 34^

30 Connor Zary – Kamloops Blazers #/ 18*^

31 Olivier Rodrigue – Moncton Wildcats #/ 33*

32 Matthew Welsh – Charlottetown Islanders #/ 73

33 Will Cuylle – Windsor Spitfires #/ 13*

34 Cole Sillinger – Medicine Hat Tigers #/ 44*

35 Dawson Mercer – Chicoutimi Saguenéens #/ 19*^

36 Peyton Krebs – Winnipeg Ice #/ 19*^

37 Sasha Mutala – Tri-City Americans #/ 34*

38 Hendrix Lapierre – Chicoutimi Saguenéens #/ 92*^

39 Ozzy Wiesblatt – Prince Albert Raiders #/ 19*

40 Pavel Novak – Kelowna Rockets #/ 11*

41 Thimo Nickl – Drummondville Voltigeurs #/ 78*

42 Théo Rochette – Québec Remparts #/ 19*

43 Braden Schneider – Brandon Wheat Kings #/ 2*^

44 Philip Tomasino – Oshawa Generals #/ 26*^

45 Zane Franklin – Kamloops Blazers #/ 16

46 Cole Fonstad – Everett Silvertips #/ 24*

47 Nolan Foote – Kelowna Rockets #/ 29*

48 Jamie Drysdale – Erie Otters #/ 4*^

49 Jared McIsaac – Moncton Wildcats #/ 14*

50 Aliaksei Protas – Prince Albert Raiders #/ 21

51 Aidan Dudas – Owen Sound Attack #/ 27*

52 Samuel Hlavaj – Sherbrooke Phoenix #/ 31

53 Jacob Ingham – Kitchener Rangers #/ 68*

54 Jacob Perreault – Sarnia Sting #/ 44*

55 Connor McMichael – London Knights #/ 11*^

56 Zachary L’Heureux – Moncton Wildcats #/ 26*

57 Jérémie Poirier – Saint John Sea Dogs #/ 54*

58 Logan Stankoven – Kamloops Blazers #/ 11*

59 Oliver Suni – Oshawa Generals #/ 19*

60 Félix Bibeau – Chicoutimi Saguenéens #/ 21*

61 Luka Burzan – Brandon Wheat Kings #/ 27*

62 Kaiden Guhle – Prince Albert Raiders #/ 6*^

63 Joel Hofer – Portland Winterhawks #/ 30*

64 Dylan Guenther – Edmonton Oil Kings #/ 11*

65 Ryan Merkley – London Knights #/ 28*

66 Benoit-Olivier Groulx – Moncton Wildcats #/ 19*

67 Shane Wright – Kingston Frontenacs #/ 51*

68 Vasily Ponomarev – Shawinigan Cataractes #/ 92*

69 Jean-Luc Foudy – Windsor Spitfires #/ 93*^

70 Akil Thomas – Peterborough Petes #/ 44*

71 Seth Jarvis – Portland Winterhawks #/ 24*

72 Marco Rossi – Ottawa 67’s #/ 23*^

73 Isaac Belliveau – Rimouski Océanic #/ 58*

74 Jake Neighbours – Edmonton Oil Kings #/ 21*

75 Dustin Wolf – Everett Silvertips #/ 32*

Cet ensemble peut être acheté en ligne chez un des détaillants autorisés d’Upper Deck. Les cartes viennent en paquets de trois, sont disponibles en boîtes de quatre paquets et en caisses de dix boîtes.

Upper Deck est le partenaire officiel de cartes à échanger de la Ligue Canadienne de Hockey depuis 2017.