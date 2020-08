Unissions-nous et apportons des changements

Nous sommes excessivement préoccupés par les événements qui se déroulent depuis des mois. En tant que circuit sportif et leader de nos communautés, ces épisodes nous forcent à nous regarder dans le miroir et à réaliser que nous ne sommes pas assez proactif pour promouvoir la diversité et briser le cycle de l’intolérance et du racisme.

La LHJMQ, mais également le monde du hockey en général, n’en fait pas assez pour changer les mentalités. Le hockey est un sport qui se doit d’être plus rassembleur et plus inclusif, et ce peu importe la couleur de peau, la religion, le sexe ou l’orientation sexuelle. Le hockey est pour tous, la LHJMQ est pour tous et c’est pourquoi nous supportons vigoureusement le mouvement #BlackLivesMatter.