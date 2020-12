Une implication communautaire à l’approche du temps des Fêtes

Les Remparts, en collaboration avec Maxi, offrent 10 000 $ de denrées non-périssables à Moisson Québec

Les Remparts de Québec sont toujours animés d’un grand désir de contribuer au mieux-être de la collectivité et la période des Fêtes est l’occasion idéale pour l’organisation de poursuivre ses actions afin de venir en aide à la communauté, tout en renouant avec des traditions qui lui sont chères, particulièrement en cette période de pandémie.

En collaboration avec son partenaire de la première heure et coprésentateur en titre de la saison 2020-2021, MAXI, les Remparts de Québec ont offert, au cours des derniers jours, des denrées non-périssables pour une valeur de 10 000 $ à Moisson Québec. Accompagnée par Champion, le numéro 1 des Remparts, quelques membres du personnel de l’équipe se sont rendus chez Maxi pour tout d’abord y sélectionner les produits de grande nécessité. Avec l’aide de quelques bénévoles de Moisson Québec qui se sont joints à notre équipe, la livraison des denrées a ensuite effectuée chez Moisson Québec et accueillie sur place par madame Élaine Côté, directrice générale de l’organisme. Ces denrées viendront en aide à la population vivant présentement dans des conditions difficiles. Un vidéo complet de l’activité peut être visionné ici.

« S’impliquer dans la communauté a toujours été primordial pour les Remparts de Québec. Les denrées offertes à Moisson Québec seront distribuées aux familles démunies de la région de Québec et leur apporteront un soutien particulier en cette période propice aux réjouissances. Il s’agit pour nous d’un geste communautaire important et nous sommes excessivement heureux de pouvoir redonner aux gens dans le besoin », a mentionné le vice-président opérations des Remparts, monsieur Louis Painchaud.

« Il est primordial pour nous de contribuer à l’aide alimentaire. En tant qu’important détaillant en alimentation, nous savons à quel point il est essentiel pour les familles d’avoir de la nourriture sur la table, non seulement pendant les fêtes, mais tout au long de l’année. Quand on sait que chaque geste compte, nous sommes fiers de collaborer avec des organisations engagées comme les Remparts avec qui nous partageons des valeurs de solidarité et d’entraide », affirme Patrick Blanchette, vice-président, Maxi.

« Une Moisson de mercis pour cette belle initiative! C’est touchant et divertissant de voir de belles initiatives comme celle des Remparts. Puisque cette année, Moisson Québec doit faire les choses autrement, nous souhaitons que la générosité et la solidarité de la population soient au rendez-vous, parce qu’avoir faim, ce n’est pas un cadeau », a pour sa part mentionné Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec.