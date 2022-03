Une déclaration de la Ligue canadienne de hockey

La Ligue canadienne de hockey condamne vivement les récentes actions posées par la Russie engageant ses forces militaires en Ukraine et invite à une résolution paisible au conflit.

En plus d’appuyer les mesures annoncées par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) et par Hockey Canada interdisant la participation de la Russie et de la Biélorussie dans les compétitions internationales, la Ligue canadienne de hockey a annoncé aujourd’hui l’annulation de la Série Canada-Russie 2022. La date et le format du Repêchage européen de la LCH 2022 seront déterminés et annoncés à une date ultérieure.

La Ligue canadienne de hockey est engagée à la sécurité et au mieux-être de tous ses joueurs et à leur développement permanent, peu importe leur pays d’origine.