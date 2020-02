Une association phare avec les Journées de la persévérance scolaire

Pour une quatrième année consécutive, la LHJMQ est excessivement fière d’être associée aux « Journées de la persévérance scolaire ». Cette initiative permet de mettre en valeur les efforts et la persévérance des joueurs qui concilient avec succès les études et le hockey au sein de leur formation.

La ligue profite également de cette initiative québécoise pour souligner l’importance du travail des conseillers pédagogiques et des tuteurs qui accompagnent les joueurs des 18 équipes du circuit dans leur cheminement scolaire. Le sport demeure un bon levier pour motiver des jeunes à poursuivre leurs études et le sport de haut niveau n’est pas un frein pour les bons étudiants.

Le champion québécois du dernier Superbowl, Laurent Duvernay-Tardif, est une fois de plus le porte-parole de la campagne nationale 2020, lui qui est un excellent exemple de persévérance. Joueur de football professionnel avec les Chiefs de Kansas City et détenteur d’un doctorat en médecine de l’Université McGill , il n’y a aucun doute qu’il a dû persévérer pour atteindre les buts qu’il s’était fixés et traverser les épreuves qu’il a affrontées.

Après avoir eu Dominic Talbot-Tassi comme porte-parole de la LHJMQ lors de la campagne de 2019, la ligue a arrêté son choix sur Alexandre Alain pour être son représentant cette année. Ancien porte-couleur de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Alain évolue maintenant dans l’uniforme du Rocket de Laval dans la Ligue américaine de hockey. Malgré son engagement au hockey professionnel, il continue de suivre des cours à distance à l’Université Laval. Dans ses années dans la LHJMQ, l’ancien capitaine de l’Armada s’est révélé comme un bel exemple de persévérance, car malgré les contraintes qui existent dans le hockey junior, il a su exceller dans ses études, remportant même le trophée Marcel-Robert et plusieurs bourses d’études.

« Comme le mentionne si bien le slogan de la campagne des Journées de la persévérance scolaire – un plus pour la réussite -, les conseillers pédagogiques des équipes, les tuteurs, les partenaires scolaires et les enseignent jouent un rôle important dans le cheminement scolaire des joueurs et posent des gestes qui sont déterminants pour la réussite de nos étudiants-athlètes », indique Natacha Llorens, directrice des services aux joueurs de la LHJMQ. « Ces intervenants sont présents tout au long de leur parcours pour les accompagner dans leurs études, les motiver et les aider à surmonter les difficultés que la vie de joueur-étudiant peut amener. Nous les remercions infiniment pour leur grand dévouement et pour l’encadrement offert aux joueurs de la LHJMQ ».

La Ligue profite également de l’occasion pour décerner le Prix Gervais-Munger. Cet honneur de la persévérance scolaire est remis annuellement à un joueur de chacune des 18 équipes de la LHJMQ s’étant distingué par ses efforts et sa persévérance dans son cheminement scolaire. Ce prix est accompagné d’une bourse d’études d’une valeur de 500 $ issue de la Fondation LHJMQ ainsi que d’une plaque.

Voici la liste des joueurs qui ont été choisis comme modèle de persévérance scolaire dans leur équipe :

Logan Chisholm, Titan Acadie-Bathurst

Mikisiw Awashish, Drakkar de Baie-Comeau

Samuel Desgroseilliers, Armada de Blainville-Boisbriand

William Grimard, Eagles du Cap-Breton

Anthony Hamel, Islanders de Charlottetown

Alexis Shank, Saguenéens de Chicoutimi

Nicholas Girouard, Voltigeurs de Drummondville

Olivier Boutin, Olympiques de Gatineau

Jason Horvath, Mooseheads d’Halifax

Mika Cyr, Wildcats de Moncton

Gabriel Montreuil, Remparts de Québec

Bradon Casey, Océanic de Rimouski

Vincent Marleau, Huskies de Rouyn-Noranda

Charlie Desrochers, Sea Dogs de Saint John

William Veillette, Cataractes de Shawinigan

Benjamin Tardif, Phoenix de Sherbrooke

Nicolas Ouellet, Foreurs de Val-d’Or

Anthony Poulin, Tigres de Victoriaville

Voici la liste des conseillers pédagogiques de la LHJMQ dont le travail mérite d’être mis en valeur :