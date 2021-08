Un projet pilote s’ajoute à Shawinigan pour l’application du passeport vaccinal

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé aujourd’hui qu’un autre événement s’ajoutera à la liste des projets pilotes qui ont lieu dans le cadre des efforts pour tester la lecture du code QR et la mécanique de l’application du passeport vaccinal.

Il s’agit d’un match présaison de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) qui aura lieu à Shawinigan le 24 août, à 19 h. La LHJMQ avait formulé son souhait de contribuer aux projets pilotes et c’est l’équipe des Cataractes de Shawinigan qui s’est en premier lieu portée volontaire. Soulignons que la participation au projet pilote est volontaire et qu’aucune personne ne se verra refuser l’accès au site.

Rappelons que deux premiers projets pilotes ont été annoncés la semaine dernière, suivis d’un troisième. Pour chaque projet pilote, un accompagnement de la part des équipes du ministère de la Santé et des Services sociaux est fait sur place. Les personnes fréquentant les installations concernées sont invitées à aller se procurer leur code QR sur Québec.ca.

Il est à noter que le gouvernement prévoit rendre disponible le passeport vaccinal dès le 1er septembre, et ce, partout au Québec. L’objectif de cette mesure est de permettre aux personnes adéquatement vaccinées d’avoir accès aux événements publics à fort achalandage et aux activités à haut taux de contacts qui sont des lieux de grande socialisation, pour des activités et des services non essentiels.

_

Citations :

« Le passeport vaccinal nous apparaît comme une stratégie incontournable pour mieux contrôler l’évolution de cette quatrième vague de cas qui sévit actuellement. L’objectif est de permettre aux personnes adéquatement vaccinées de vaquer à leurs activités quotidiennes. Je remercie l’équipe des Cataractes de Shawinigan de contribuer à nos efforts pour démontrer l’efficacité d’une telle approche, en vue de son implantation partout au Québec d’ici la rentrée, en septembre. »

-Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Il était important pour la LHJMQ de participer au déploiement d’un projet phare du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le but d’assurer un retour sécuritaire des partisans dans nos amphithéâtres. En tant qu’organisation sportive, nous avons une responsabilité citoyenne importante et un rôle de modèle à jouer dans la société québécoise. C’est pourquoi nous encourageons nos amateurs à aller chercher leurs deux doses de vaccin afin que nous puissions tous revivre de grandes émotions lors des parties de la LHJMQ. »

-Maxime Blouin, porte-parole de la LHJMQ

_

Faits saillants :

Le choix de la date du 1er septembre pour l’entrée en vigueur du passeport vise à donner la possibilité à toute la population de se prévaloir des deux doses de vaccin nécessaires.