Un nouvel entraîneur-adjoint pour Stéphane Julien

Le Phœnix de Sherbrooke est heureux d’annoncer la nomination de Stéphane Robidas au poste d’entraineur adjoint. Celui-ci arrive tout droit des Cantonniers de Magog et se joindra à Stéphane Julien et son équipe d’entraineurs dès la saison 2022-2023.

Suite au départ de Jean-Christophe Poulin, un poste d’entraineur adjoint s’est libéré. Pour Stéphane Julien, la nomination de Stéphane Robidas était un choix logique.

« Je suis très heureux d’ajouter Stéphane à mon équipe. C’est une chance de pouvoir compter sur un entraîneur avec l’expérience et la crédibilité de Stéphane. Son expérience et son passé de joueur professionnel tout comme son poste de directeur du développement avec les Maple Leafs sont des atouts et nous emmèneront plus loin dans le développement de nos joueurs », mentionne Stéphane Julien, entraineur-chef et directeur général du club.

Après une première saison de succès à la barre des Cantonniers, Stéphane Robidas se joindra à l’équipe d’entraîneur et demeure actionnaire de l’organisation du Phoenix. Ancien joueur de la LHJMQ, il a débuté sa carrière dans la LNH en 1999 avec les Canadiens de Montréal. Une carrière d’hockeyeur professionnel qui aura durée 18 ans, en majorité au sein de l’alignement des Stars de Dallas. Après sa carrière sur glace, le natif de Sherbrooke a occupé le poste de directeur du développement des joueurs pour les Maple Leafs de Toronto.

« Je suis vraiment excité d’avoir la chance de travailler avec Stéphane Julien et Jonathan Deschênes! Je suis heureux d’avoir la chance de partager mon expérience et de participer au développement des joueurs du Phoenix. Après avoir dirigé les Cantonniers la saison dernière, c’est une belle opportunité qui s’offre à moi de me retrouver derrière un banc d’une équipe de la LHJMQ », lance Stéphane Robidas qui a aussi tenu à remercier les Cantonniers de lui avoir donné l’opportunité de diriger la formation magogoise