Un nouveau chapitre de leur histoire : l’évolution du logo des Saguenéens

Profitant du 50e anniversaire de l’équipe, la direction des Saguenéens de Chicoutimi est heureuse d’annoncer l’évolution de l’identité de l’équipe avec la modification de leur logo pour les prochaines saisons.

Après deux décennies sans que l’image ne soit retournée à la planche à dessin, les dirigeants ont entamé la transformation de celle-ci il y a presque 3 ans en prévision de faire cette annonce pour amorcer les festivités du 50e anniversaire, une décision prise avec l’objectif d’épurer les lignes et d’actualiser le logo tout en gardant les assises de l’équipe.

Cette évolution se fait sentir avec une couronne, plus solide, à la défense du royaume qu’est la grande région du Saguenay Lac St-Jean. En plus de désigner les Saguenéens, le S du centre du logo évoque la rivière Saguenay avec sa vitesse et ses mouvements sinueux ceinturée de gris incarnant les parois rocheuses du fjord. La trame de fond circulaire quant à elle est conservée personnifiant le lac St-Jean synonyme d’une force tranquille et de son immensité. Cette progression fait aussi référence au premier logo de l’équipe avec une bordure extérieure grise et une unique lettre au cœur de l’identité de l’équipe. À la manière d’un bouclier avec une structure globale plus puissante, ce logo saura répondre à sa mission, protéger son royaume.

Ce logo est le 6e de l’histoire de l’équipe. Pour ce qui est du chandail, faisant partie de ceux les plus apprécié dans le monde du hockey en Amérique du Nord, il a été décidé de le conserver pratiquement dans son entité. La seule modification se trouve dans les lignes verticales à l’avant et à l’arrière qui sont maintenant grises représentant l’aluminium, un élément incontournable et porteur de l’une de nos richesses dans la région.

L’équipe derrière

Un comité passionné a été mis en place en septembre 2019. Marc Gauthier, réputé concepteur et propriétaire de la firme Traitdemarc a dirigé le groupe soit les membres du conseil d’administration des Saguenéens Jean-François Abraham, Marc Denis, Yves Girard et le directeur des opérations Serge Proulx.

Des heures et des concepts se traduisant en montagne d’esquisses se sont succédé pour arriver à ce résultat. Le processus a été d’une ampleur inestimable et le logo a finalement été entériné par le conseil d’administration des Saguenéens l’hiver dernier.

« Il était important pour les gestionnaires de l’équipe et du conseil d’administration de faire évoluer notre identité et marque de commerce. Nous sommes très fiers du résultat après un processus rigoureux ou rien n’a été laissé au hasard. Fier de notre passé, le nouveau logo représente maintenant un regard vers l’avenir et il est temps d’écrire un nouveau chapitre », d’exprimer le président des Saguenéens Richard Létourneau.

Dans le cadre de sa programmation du 50e anniversaire de l’équipe, il était important pour l’organisation d’annoncer ce changement au départ de cette saison qui s’annonce magique à plusieurs niveaux. Les nouveaux joueurs repêchés le 4 et 5 juillet prochain, notamment les 4 choix de première ronde le lundi 4 juillet en soirée, seront d’ailleurs les premiers à porter le nouveau logo sur le chandail et leur casquette.

Dès 15 h lundi après-midi, la boutique des Saguenéens sera ouverte pour accueillir les partisans qui voudront déjà s’emparer des nouveaux produits avec ce nouveau logo. Plusieurs articles seront déjà disponibles au grand plaisir des partisans.