Un Mondial Junior à saveur locale pour les Mooseheads et les Wildcats

Le Championnat mondial junior 2023 de l’IIHF a amené certains des plus grands noms du sport dans les Maritimes une fois de plus. Et pendant que les partisans d’Halifax et de Moncton continuent de profiter de toute l’action sur la glace, quatre joueurs qui font le bonheur des amateurs de hockey de cette région tout au long de la saison se retrouvent sous les projecteurs.

Les équipes de la Tchéquie et de la Suisse sont devenues, en quelque sorte, de véritables panneaux d’affichage pour la LHJMQ. Avec un total de 12 patineurs de la ligue représentant les deux nations, plusieurs personnes autour du circuit portent une attention particulière à leurs résultats. À Halifax, lorsqu’ils n’encouragent pas Équipe Canada, les partisans des Mooseheads ont l’occasion de voir le défenseur tchèque David Moravec représenter son pays. Bien qu’ils aient peut-être applaudi moins fort lorsqu’il a marqué le deuxième but de la Tchéquie dans une victoire de 5-2 sur le Canada lors de la soirée d’ouverture, pour Moravec, cela n’a fait qu’amplifier une expérience déjà bien spéciale.

« J’ai été surpris », a expliqué Moravec après le match. « La rondelle est venue à moi et j’espérais qu’elle trouve un moyen de se rendre au filet. C’était une sensation incroyable. Chaque fois qu’on peut représenter notre pays, c’est un sentiment incroyable, mais ce l’est encore plus ici. »

Pour l’arrière recrue d’Halifax, sa performance dans le tournoi jusqu’à présent peut, en partie, être attribuée à la progression qu’il a faite dans le style de jeu nord-américain depuis ses débuts avec les Mooseheads.

« J’étais très nerveux au début avec les Mooseheads, à cause de plusieurs trucs, dont les patinoires plus petites », se rappelle Moravec, l’un des cinq joueurs de la LHJMQ sur l’équipe tchèque. « Mais les fans sont excellents ici. C’est incroyable ici. J’ai une excellente famille d’accueil qui m’a beaucoup aidé. »

Moravec s’est également appuyé sur le leadership à l’intérieur du vestiaire des Mooseheads depuis son arrivée sur la côte Est. L’un des joueurs clés à cet égard connaît également un tournoi impressionnant dans le Groupe B qui joue à Moncton. Attilio Biasca est passé de porter le « C » pour les Mooseheads à mériter le même honneur pour le club suisse. Il a joué un rôle majeur dans le solide début de tournoi de 2-1-0-0 de son équipe.

« C’est une sensation extraordinaire », a déclaré Biasca au sujet des deux premières victoires de son pays. « Notre groupe était confiant au départ, mais cela nous renforce encore plus. Cela démontre bien qu’au hockey, tout le monde peut battre tout le monde. »

Bien que Biasca, qui a marqué le but gagnant en prolongation contre la Finlande le lendemain de Noël et un but en tirs de barrage contre les Lettons, n’évolue pas à domicile sur sa propre patinoire, le fait qu’il joue à seulement quelques heures de route, dans un endroit relativement familier, a été exaltant en soi.

« [Être à Moncton] n’est pas tout à fait la même chose, mais c’est très proche », affirme-t-il. « Les partisans sont définitivement derrière nous et il y a une certaine familiarité [pour moi]. Nous espérons jouer de gros matchs à Halifax plus tard dans le tournoi, mais pour l’instant, nous nous concentrons sur le prochain. »

On peut dire sans se tromper qu’Équipe Suisse aurait été adoptée par les partisans de Moncton, quelle que soit la situation. Toutefois, la présence des attaquants des Wildcats Jonas Taibel et Miles Mueller, deux des sept joueurs de la LHJMQ qui portent le rouge et le blanc des Suisses, a mis fin à tous les doutes à ce sujet.

Tout comme Biasca, c’est la deuxième fois que Taibel représente la Suisse aux Mondial junior au cours des cinq derniers mois. Les différences entre les deux tournois sont à la fois nombreuses et évidentes.

« C’est définitivement différent », mentionne Taibel. « Il y a plus une ambiance « Mondial Junior » cette fois-ci. Nous avons eu beaucoup plus de temps pour nous préparer pendant l’été. C’est un grand honneur pour moi, surtout de pouvoir le faire ici à Moncton. »

Pour ajouter à l’expérience de celui qui en est à sa deuxième année avec les Wildcats, il a été nommé Joueur du Match devant une bruyante foule locale après la première victoire du club contre la Finlande. Ces premières victoires rappellent à Taibel les similitudes qui existent entre son équipe nationale et l’équipe de la LHJMQ pour laquelle il évolue le reste de l’année.

« Nous disons toujours que [l’équipe suisse] veut être l’équipe qui travaille le plus dur pendant le tournoi », explique-t-il. « C’est la même chose que nous disons dans le vestiaire des Wildcats. Nous voulons être l’équipe la plus difficile à affronter dans la ligue. »

Mueller, quant à lui, en est à sa troisième saison dans la LHJMQ. Jamais il n’aurait pu imaginer, lorsqu’il a enfilé pour la première fois le chandail des ‘Cats au cours de la saison 2020-2021 écourtée par la COVID, qu’il jouerait un jour sur sa patinoire locale en portant les couleurs de son pays.

« C’est un peu fou », admet-il. « Quelles sont les chances qu’une telle chose se produise? Ça a été une expérience mémorable pour nous. »

Lorsqu’on l’interroge sur le solide départ de la Suisse lors du tournoi de cette année, Mueller n’hésite pas à pointer les facteurs clés, même si tous ces facteurs ne s’expliquent pas facilement.

« Nous avons une excellente chimie », dit-il. « Tout le monde est sur la même longueur d’onde. Sinon, je ne peux pas vraiment mettre le doigt sur une chose en particulier, mais il y a quelque chose de différent dans l’équipe de cette année par rapport aux autres années. »

Une chose qu’il peut dire avec certitude, c’est l’impact que cette expérience aura, non seulement sur lui et son coéquipier suisse des Wildcats mais bien sur le club de Moncton au complet, sera indéniable lorsqu’ils rejoindront les rangs de la LHJMQ durant la nouvelle année.

« Je pense que nos expériences ici apporteront un gros plus aux Wildcats », soutient Mueller. « Tout est beaucoup plus intense au tournoi ; le tempo est plus élevé. Nous pourrons ramener cela sur la glace, sur le banc, en dehors de la patinoire. Ce que nous vivons ici va rendre notre équipe au complet encore meilleure. »

Mais avant d’en arriver là, ces quatre talentueux athlètes auront la chance d’ajouter quelques moments forts à leurs banques de souvenirs dans leurs villes d’adoption.