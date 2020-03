Un message du président de la LCH, Dan MacKenzie

À la grande famille de la Ligue canadienne de hockey,

Je sais que les dernières semaines ont été difficiles et chargées en émotion, à commencer par l’incertitude puis par la déception soudaine de voir l’annulation de notre saison, des séries éliminatoires et de la Coupe Memorial.

Au moment où je suis entré en poste il y a huit mois, j’étais emballé à l’idée de participer à l’une des plus grandes traditions du hockey alors que je croyais avoir l’occasion de me rendre à Kelowna pour remettre la Coupe Memorial à la meilleure équipe de notre ligue pour une 102e année consécutive.

Pour gagner un championnat, il faut travailler en équipe, démontrer de la force de caractère et faire preuve d’engagement. Même si le hockey a été mis sur pause, je suis encouragé de voir ces qualités continuer à briller d’un océan à l’autre alors que nous sommes confrontés à des défis bien plus importants que le sport.

Le travail d’équipe, alors que les dirigeants de notre ligue et les 60 équipes ont travaillé avec l’objectif commun de faire ce qui est le mieux pour préserver la sécurité et le bien-être de nos joueurs, de leurs familles, du personnel et des amateurs. La persévérance face à cette pandémie est un test de caractère, mais déjà, de nombreuses personnes ont fait preuve de force dans la façon dont elles se sont soutenues entre elles tout en continuant à servir de modèles pour leur entourage. À mesure que nous avançons, nous orienterons nos efforts vers le développement de toutes les facettes de notre ligue avec la détermination d’offrir une nouvelle saison remplie d’expériences positives pour tous les participants.

J’aimerais remercier nos équipes, nos entraîneurs, nos familles d’accueil, le personnel de la ligue et des équipes, et surtout nos joueurs pour leur dévouement au cours de cette saison et pour les nombreux moments extraordinaires que nous avons eu la chance de vivre. À ceux qui terminent leur carrière junior et qui se dirigent vers le hockey professionnel ou vers les études, je vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. J’espère que les aptitudes que vous avez développées sur la glace et en dehors de celle-ci vous seront utiles pour l’avenir.

Merci à nos partenaires pour leur soutien indéfectible qui nous aide à faire la différence dans nos communautés en plus d’améliorer notre ligue et l’environnement de nos joueurs.

Merci aussi à nos amateurs passionnés. Vous êtes vraiment ceux qui rendent la LCH si extraordinaire.

En attendant la prochaine mise au jeu, je vous souhaite à tous beaucoup d’amour, de sécurité et de santé. Nous sommes tous ensemble dans cette épreuve.

Salutations sportives,

Dan MacKenzie

Président de la Ligue canadienne de hockey