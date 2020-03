Un message du commissaire

Aux joueurs, aux officiels, au personnel hockey et administratif des équipes,

Les sept derniers jours ont été un feu roulant de bouleversements dans nos vies respectives. En quelques jours seulement, notre vie quotidienne a été complètement modifiée. Je sais que nager dans cette incertitude est difficile pour vous et que plusieurs questions vous viennent à l’esprit. Sachez que la ligue est présente pour vous appuyer dans ces moments difficiles et que le personnel du Bureau du commissaire travaille d’arrache-pied pour atténuer les impacts sur votre vie.

Cela étant dit, je tiens à vous remercier de votre compréhension et de votre collaboration dans les circonstances actuelles. Par votre résilience et vos initiatives, vous donnez du courage à nos concitoyens qui ont besoin de modèles et d’espoir pour passer à travers cette crise.

Dans des moments comme ceux-ci, notre responsabilité de citoyen va bien au-delà de nos aspirations personnelles. Il est important de s’entraider et de continuer de suivre les consignes et les mesures misent en place par les agences de santé de nos provinces et du gouvernement fédéral. Ainsi, on pourra limiter la propagation du virus et éventuellement nous permettre de renouer avec la vie normale. Il est important pour vous d’être des modèles dans vos communautés et comme ce fut mentionné hier, de propager le message et non le virus.

Prenez soin de vous dans cette période plus difficile, mais sachez qu’il y aura plusieurs meilleurs moments à venir. Restez à la maison et soyez prudents, mais restez actifs!

Votre commissaire,

Gilles Courteau