Un membre du personnel des Saguenéens testé positif à la COVID-19

Un membre du personnel des Saguenéens de Chicoutimi a reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

Après l’enquête épidémiologique du personnel du circuit et de la Santé publique, il a été déterminé que la personne infectée n’a pas été en contact rapproché avec les joueurs ou les autres membres du personnel hockey à l’intérieur de l’environnement de l’équipe. En concordance avec le protocole de la ligue et les mesures mises en place par l’organisation des Saguenéens, les facteurs de risque tels que la durée de l’exposition, les symptômes de la personne infectée au moment des contacts et l’environnement dans lequel l’exposition a eu lieu ont tous été considérés lors de l’évaluation du niveau de risque.

Par conséquent, étant donné que le niveau de risque est considéré comme étant nul, les Saguenéens peuvent poursuivre leurs activités régulières.