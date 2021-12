Un joueur en isolement à la suite d’un résultat positif (16 déc. 2021)

À la suite d’un test positif à la COVID-19, un joueur des Sea Dogs de Saint John a été placé en isolement préventif.

En concordance avec le protocole de la LHJMQ en matière de COVID-19 qui a été approuvé par la Santé Publique de chacune des quatre provinces où se déroulent nos activités, tous les joueurs et membres du personnel des Sea Dogs ont passé un test de dépistage et tous les résultats se sont avérés négatifs. Par précaution, un deuxième test a été effectué et tous les résultats de ceux-ci se sont également avérés négatifs.

Nous continuons de travailler de concert avec les santés publiques des quatre provinces et surveillons la situation de très près pour s’assurer de la sécurité de tous les intervenants.