Un dernier match avant la retraite pour Pierre Racicot

Demain, samedi le 8 mai, le match opposant les Panthers de la Floride au Lightning de Tampa Bay sera le dernier en carrière de M. Pierre Racicot, le juge de lignes #65 de la Ligue nationale de hockey. Après avoir vu sa carrière débuter en 1993, ce passionné de hockey aura trimballé son sac d’officiel de la LNH à travers l’Amérique au cours des 28 dernières saisons.

Lors de ce match mémorable, monsieur Racicot aura comme partenaires de travail, l’arbitre Kelly Sutherland, ainsi que les ex-officiels de la LHJMQ, l’arbitre Frédérick L’Écuyer et le juge de lignes Johnny Murray.

Durant sa carrière, Racicot aura travaillé dans plus de 1830 matchs en saison régulière et 254 matchs en séries éliminatoires dans la LNH, incluant dix séries finales de la Coupe Stanley. L’homme originaire de Verdun aura aussi fait sa marque dans le cadre d’événements majeurs impliquant les joueurs de la LNH, soit les Jeux Olympiques (2006), la Coupe du monde (2004 et 2016), ainsi que le Match des Étoiles tenu à Montréal (2009).

Avant de compléter cette carrière remarquable chez les professionnels, c’est la LHJMQ qui a eu le privilège d’avoir dans ses rangs Pierre Racicot lors des campagnes de 1988 à 1993. Il aura travaillé un total de 185 matchs en saison régulière et 21 de plus en séries éliminatoires dans le circuit Courteau, en plus d’être en poste lors du match des Étoiles de la LHJMQ de 1993 au Forum de Montréal.

La LHJMQ tient à applaudir M. Pierre Racicot pour cette carrière remarquable et le remercie d’avoir été un digne représentant de la ligue au niveau professionnel. Nous profitons de l’occasion, au nom de la grande famille de la LHJMQ, pour féliciter monsieur Racicot et lui souhaitons de vivre un dernier match mémorable en compagnie des membres de sa famille et de ses amis.