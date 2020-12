Un but à la fois… pour les enfants malades!

Pour acheter un livre en prévente, cliquez ici.

En février 2021 aurait dû se tenir la cinquième édition du « mois des petits héros », mais les mesures sanitaires en vigueur ont obligé la Fondation à se résigner et à annuler l’événement. Toutefois, un projet inspirant est né de cette résilience.

En comptant sur l’appui précieux des départements de pédiatrie et de pédopsychiatrie de l’hôpital régional et du Club de hockey L’Océanic de Rimouski, la Fondation est fière de présenter Un but à la fois, un roman jeunesse visant à briser l’isolement et favoriser les saines habitudes de vie chez les jeunes de toute la région. « Malgré le fait que nous ne pouvons pas côtoyer les jeunes qui ont des ennuis de santé ou qui vivent des défis au quotidien, il est primordial pour nous de poursuivre notre alliance avec la Fondation et redonner aux enfants qui sont fragilisés d’autant plus dans le contexte de la pandémie actuelle », confirme le joueur ambassadeur de L’Océanic de Rimouski, Anthony D’Amours.

C’est ainsi qu’à travers l’histoire fictive de Jade et Clovis que les personnages incarnés par les joueurs de L’Océanic, Anthony D’Amours (#44), Nathan Ouellet (#7), Zachary Bolduc (#15), Isaac Belliveau (#58) et Luka Verreault (#27) pourront guider et influencer les jeunes de la région qui traversent des situations de stress, de changement ou vivant des situations médicales particulières en lien avec la santé mentale ou physique.

Le talent rimouskois mis a profit

L’histoire, brillamment écrite par François Bérubé, auteur jeunesse bien connu et apprécié de la région, met en relation les défis auxquels doivent répondre Jade, jeune adolescente souffrant d’un trouble alimentaire, et son frère Clovis, garçon quelque peu anxieux, et les exigences d’un athlète comme les joueurs de L’Océanic de Rimouski. « Ce fût motivant que de trouver les similarités qui relient ces deux univers. À la suite d’une rencontre avec les joueurs, il est devenu évident que ceux-ci pouvaient aider les jeunes à surmonter leurs difficultés, et vice-versa », raconte François Bérubé.

Un but à la fois est supporté par les magnifiques illustrations réalisées par VoRo, un autre artiste reconnu de la région. En effet, avec plus d’une vingtaine de dessins, le roman est visuellement bien attirant. Ces images iront rejoindre un lectorat plus large et permettront aux jeunes et moins jeunes de bien assimiler et apprécier le contenu du livre. « Les illustrations mettent en évidence les divers concepts qui y sont abordés, rien de mieux qu’une image pour présenter la diversité corporelle ou les émotions», précise l’illustrateur de renommée internationale, Vincent Rioux, alias VoRo.

Soutenir la jeunesse de toute une région

Maintenant plus que jamais, alors que les spécialistes rapportent une augmentation des problématiques de santé mentale, notamment chez les jeunes, il est important pour la Fondation et ses collaborateurs de trouver le moyen idéal pour les rejoindre dans leur quotidien. « Afin d’approfondir la réflexion des thèmes présentés dans ce livre, les jeunes lecteurs pourront utiliser des fiches « boite à outils », incluses à la fin de chaque chapitre. Ils pourront alors tirer profit de toutes ces pistes de solution, spécialement adaptées pour eux et préparées par une psychoéducatrice de l’équipe de pédopsychiatrie de l’hôpital régional de Rimouski », mentionne la directrice générale de la Fondation, Stéphanie Boulianne.

Un but à la fois est disponible, dès maintenant, en prévente au coût de 25$ sur le site Internet de la Fondation au www.fondationchrr.com/roman. Le roman sortira en librairie le 1 er février 2021, traditionnelle date du lancement des activités du « mois des petits héros ». Au total, 1500 livres seront imprimés. « Grâce à la générosité de trois partenaires, 100 % du montant des ventes sera remis à la Fondation pour permettre des initiativestouchant la santé des jeunes. Un énorme merci à AutoBSL, Équipe Babin | Boulianne et au député de Rimouski, monsieur Harold LeBel pour cette belle contribution », conclut Stéphanie Boulianne.