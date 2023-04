Un avant des Remparts remporte le Trophée Guy-Carbonneau

Nathan Gaucher des Remparts de Québec a remporté le prix du meilleur avant défensif de la LHJMQ, suivant les traces de son frère Jacob, qui a remporté le Trophée Guy-Carbonneau la saison dernière.

Même s’il n’a joué que 44 parties à sa quatrième saison dans la LHJMQ, Gaucher a tout de même compilé un impressionnant dossier de 22 buts et 24 mentions d’aide. Il a également affiché un remarquable différentiel de +35, faisant de lui l’un des meilleurs à ce chapitre au sein du circuit. De plus, Gaucher a inscrit trois buts gagnants, en plus d’être un élément important à l’unité de désavantage numérique de sa formation, marquant d’ailleurs à une reprise en pareille occasion. L’espoir des Ducks d’Anaheim s’est également démarqué au niveau des mises en jeu, lui qui a remporté 59.4% de celles-ci. Son jeu d’exception a permis aux Remparts d’être couronnés champions de la saison régulière 2022-2023.

La distinction est nommée en l’honneur de Guy Carbonneau, un natif de Sept-Îles, qui a joué quatre saisons dans la LHJMQ avec les Saguenéens de Chicoutimi. Il a remporté le Trophée Frank-J.-Selke à trois reprises alors qu’il évoluait dans la LNH. Carbonneau a été intronisé au Temple de la Renommée de la LHJMQ en 2001 grâce à sa fiche de 274PJ, 171B et 264A au niveau junior. Il a également été élu au Temple de la Renommée du hockey en 2019, après une carrière florissante de 1 318 parties dans la LNH.

Les deux autres finalistes de cette saison étaient Zachary Dean des Olympiques de Gatineau et Milo Roelens du Phœnix de Sherbrooke.