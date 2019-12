Un ancien joueur derrière la création d’une bourse pour les joueurs-étudiants en Sciences de la Nature

La Ligue de hockey junior majeur du Québec est fière d’annoncer la création d’une nouvelle bourse d’études destinée aux joueurs-étudiants de la LHJMQ qui poursuivent des études en Sciences de la Nature. Cette bourse portera le nom du « Prix Dr Sylvain Simard », nommé en l’honneur de l’ancien joueur de la LHJMQ et actuel médecin des Saguenéens de Chicoutimi.

Né en 1964, le Dr Sylvain Simard est un ancien joueur de la LHJMQ et un médecin généraliste. Il a joué quatre saisons dans la LHJMQ avec les Saguenéens de Chicoutimi et les Cataractes de Shawinigan dans le début des années 80. Un choix de première ronde par les Saguenéens en 1981, il a marqué pas moins de 93 buts et amassé 197 points en 189 parties de saison régulière. Après sa carrière junior, il a poursuivi ses études à l’Université McGill, d’où il a gradué en médecine en 1991.

Dr Sylvain Simard reconnait l’importance de l’éducation pour nos joueurs-étudiants. Par le biais de la Fondation LHJMQ, le Dr Simard va offrir à trois étudiants inscrits à des cours de sciences tels que les mathématiques, la chimie, la biologie ou la physique. Les bourses qu’il remettra vont être décernées ainsi:

Prix Or : 2 500$

Prix Argent : 1 500$

Prix Bronze : 1 000$

« Je suis excessivement fier de voir qu’un ancien de la ligue veut d’investir et redonner aux joueurs actuels. J’aimerais remercier le Dr Simard pour son soutien incroyable à notre programme scolaire qui continue de grossir par le biais de la Fondation LHJMQ au profit de nos joueurs actuels et passés », a commenté le Commissaire de la ligue, Gilles Courteau. « La LHJMQ est une école de vie où les étudiants-athlètes ont l’occasion d’apprendre des meilleurs entraineurs pour passer au prochain niveau sportif. C’est également un tremplin vers d’autres carrières très enrichissantes dans le monde du travail, comme dans le cas du Dr Simard et des centaines d’autres anciens du circuit. »