Un ancien de la LHJMQ remporte le Prix des officiels 2023 d’Hockey Canada

Avec plus de 20 saisons comme officiel dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) à son actif, Serge Carpentier a fait preuve d’un dévouement sans bornes envers le domaine de l’arbitrage.

Sa feuille de route comprend 983 matchs en saison régulière et 239 en séries éliminatoires de 1991 à 2012. De plus, il a été affecté six fois à la Coupe Memorial, deux fois au Championnat mondial de l’IIHF et une fois au Championnat mondial junior de l’IIHF, en 1996. Ses contributions ont été soulignées en 2013, quand il a été nommé superviseur national par Hockey Canada.

Depuis qu’il a accroché son sifflet, Serge a continué de s’impliquer dans l’arbitrage à titre de superviseur en chef des officiels de la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec (LDHM18AAAQ) au cours des dix dernières années. À ce poste, sa plus grande contribution a été sans aucun doute son travail à inspirer et à faire progresser les officiels des scènes provinciale et nationale.

Méticuleux, organisé, passionné et dévoué au développement des jeunes officiels, Serge a été un modèle et un mentor tout au long de sa carrière. Il a donné du temps à travailler avec des arbitres et juges de ligne de tous âges en tenant des séances de formation et des ateliers pour aider à continuer d’élever la qualité de l’arbitrage.

Grâce à son mentorat, des officiels ont pu bénéficier de ses connaissances et de son expérience pour passer à la prochaine étape de leur carrière. Au cours des 20 dernières années, il s’est consacré à la progression et au succès des officiels qui ont gravi les échelons de l’arbitrage, travaillant souvent dans les coulisses, loin des projecteurs. Ses connaissances, sa vaste expérience, sa grande expertise et son implication directe et personnelle ont influencé positivement la carrière de plusieurs des meilleurs officiels de la province.

Grâce à son leadership et à son encadrement, l’intérêt envers l’arbitrage au Québec a pris de l’ampleur, et l’influence de Serge se fait sentir dans l’ensemble du système de Hockey Canada, sur la scène internationale et dans la Ligue nationale de hockey.

Source : Hockey Canada