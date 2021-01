Troisième environnement protégé: état des forces dans la LHJMQ

Après un retour au jeu effectué avec brio durant la fin de semaine du 22 au 24 janvier dernier, les activités reprendront dans trois différents environnements protégés dès samedi dans la LHJMQ.

Les Olympiques, les Foreurs, les Tigres et les Saguenéens seront réunis au sein d’un premier événement à Chicoutimi. Un autre environnement protégé se tiendra à Drummondville et sera composé de l’Armada, des Huskies, du Phœnix et des Voltigeurs. Finalement, l’Océanic accueillera le Drakkar, les Remparts et les Cataractes à Rimouski.

Chaque équipe jouera un total de six parties au courant de la semaine.

Environnement protégé de Chicoutimi : Gatineau, Val-d’Or, Victoriaville et Chicoutimi

Même si moins d’une semaine s’est écoulée depuis la fin de la deuxième « bulle », beaucoup de joueurs ont changé d’adresse via d’importantes transactions. D’abord, les Foreurs de Val-d’Or ont frappé un coup de circuit en faisant l’acquisition de Samuel Poulin du Phœnix de Sherbrooke. De retour de son deuxième camp d’entraînement avec les Penguins de Pittsburgh, Poulin n’a pas participé aux deux rencontres du Phœnix le week-end dernier. Il avait récolté six points en cinq matchs cet automne. Val-d’Or a également fait l’acquisition du vétéran défenseur Xavier Bernard, toujours en provenance de Sherbrooke.

Les Foreurs seront donc une équipe à surveiller cette semaine à Chicoutimi. Cependant, les Saguenéens ont eux aussi bougé lundi dernier en échangeant l’ailier droit Olivier Pouliot ainsi que plusieurs choix de repêchage aux Remparts de Québec en retour de l’attaquant Pierrick Dubé. De plus, Hendrix Lapierre sera de retour après son passage au camp des Capitals de Washington et pourra poursuivre sur sa lancée de l’automne avec huit points en cinq rencontres. Les Saguenéens ont été invaincus lors de leurs deux plus récentes rencontres.

Il ne faut pas oublier la présence des Tigres de Victoriaville qui, après avoir fait l’acquisition d’Alexis Arsenault des Huskies de Rouyn-Noranda plus tôt en janvier, ont conclu une autre transaction avec l’équipe de l’Abitibi en accueillant cette fois dans leurs rangs l’attaquant Alex Beaucage. Quant aux Olympiques de Gatineau, il est important de mentionner leur victoire convaincante face aux Foreurs le week-end dernier grâce à deux buts d’Andrew Coxhead.

Environnement protégé de Drummondville : Blainville-Boisbriand, Rouyn-Noranda, Sherbrooke et Drummondville

Si les Foreurs se sont grandement améliorés grâce aux transactions effectuées en début de semaine, le Phœnix de Sherbrooke a perdu de son côté deux pièces importantes en Samuel Poulin et Xavier Bernard. Toutefois, l’équipe a réussi à faire l’acquisition de Joshua Roy en provenance de Saint John. Roy, qui est éligible pour le repêchage 2021 de la LNH, compte 17 points en 15 rencontres avec les Sea Dogs jusqu’à maintenant cette saison.

Tranquille lors de la période des transactions, l’Armada de Blainville-Boisbriand n’est toutefois pas à prendre à la légère avec quatre joueurs qui ont une moyenne supérieure à un point par match. D’ailleurs, Yaroslav Likhachev et Mathias Laferrière ont tous deux totalisé quatre points le week-end dernier.

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont aussi été vendeurs lors des dernières semaines en se séparant de quelques joueurs qui ont remporté la Coupe Memorial en 2019. Il sera intéressant de voir ce que fera la troupe de Mario Pouliot dans ces circonstances. Les Voltigeurs de Drummondville sont quant à eux l’équipe la plus jeune de la LHJMQ, mais ils peuvent tout de même compter sur des joueurs d’expérience, dont Xavier Simoneau et William Dufour.

Environnement protégé de Rimouski : Baie-Comeau, Québec, Shawinigan et Rimouski

De retour de l’Europe après le Championnat mondial junior, Adam Raska a été un rouage important pour l’Océanic de Rimouski avec deux gros buts le week-end dernier. Raska tentera de poursuivre sur sa lancée la semaine prochaine en compagnie des autres nouveaux venus chez l’Océanic.

Les Remparts de Québec ont marqué une avalanche de buts lors de leurs deux rencontres la semaine dernière. Nathan Gaucher a d’ailleurs mené l’équipe avec cinq points lors de ces parties. Ce fut tout le contraire pour le Drakkar de Baie-Comeau qui n’a trouvé le fond du filet qu’à deux reprises en deux parties.

Finalement, les Cataractes de Shawinigan voudront retrouver une certaine stabilité après deux rencontres qui se sont déroulées aux antipodes. Xavier Bourgault a toutefois été étincelant dans la victoire des siens face aux Huskies avec un tour du chapeau.

Les activités débuteront à 14h ce samedi avec la présentation de trois rencontres: Phoenix contre Voltigeurs, Océanic contre Cataractes et Saguenéens contre Tigres.