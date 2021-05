Trois buts sans réplique permettent aux Foreurs d’égaliser la série finale

Les Foreurs de Val-d’Or ont été en mesure de niveler la Finale de la Coupe du Président présentée par Rogers à 1-1 en l’emportant par la marque de 4-1 contre les Tigres de Victoriaville samedi après-midi à Québec.

Maxim Cajkovic a mené la charge pour les Foreurs avec une performance de deux buts et une aide, tandis que ses coéquipiers Samuel Poulin (un but, une aide) et Jakob Pelletier (deux aides) ont obtenu deux points chacun dans la victoire.

Pour ce deuxième match de la série, on retrouvait tout près de 2000 spectateurs dans le Centre Vidéotron. La fébrilité des familles, amis et passionnés sur place n’a fait que renforcir l’intensité des joueurs, qui eux, attendaient ces retrouvailles depuis longtemps.

À la conclusion du premier vingt, c’était toujours l’impasse entre les deux équipes. Les Tigres ont dominé cette période axée sur la rapidité 9-4 au chapitre des tirs au buts. La seule bonne chance de marquer des Foreurs est venue du bâton de Jerémy Michel, lui qui a frappé le poteau.

Une punition a été décernée aux Foreurs avec seulement 97 secondes d’écoulées en deuxième période, mais les Tigres n’ont pas été en mesure d’en profiter. Après avoir défendu cette punition, les Foreurs ont semblé retrouver leurs aires d’aller en générant plusieurs chances de marquer.

La porte s’est officiellement ouverte pour la troupe de Daniel Renaud lorsque les Tigres se sont vu décerner deux punitions en moins d’une minute pour procurer un avantage numérique de deux joueurs aux Foreurs. Cajkovic est parvenu à ouvrir le pointage lors du cinq-contre-trois grâce à un puissant tir sur réception qui est venu donner les devants aux Foreurs à 11 min 37 s du deuxième vingt.

Un peu plus de six minutes plus tard, les Tigres ont été en mesure d’égaliser le pointage à 1-1 en profitant de leur propre avantage numérique lorsque le tir d’Alex Beaucage a échappé à Jonathan Lemieux avant de se retrouver dans le filet.

Cajkovic allait inscrire son deuxième du match et neuvième des séries avec moins de deux minutes à faire dans la période pour permettre aux Foreurs d’entamer le deuxième entracte avec une avance de 2-1.

La première moitié de la troisième période nous offrirait du jeu à la fois physique et hermétique. Les Tigres ont eu leur chance de niveler la marque grâce à deux punitions décernées aux Foreurs à la mi-période, mais n’ont pas été en mesure de déjouer Lemieux.

Les Foreurs ont ensuite profité d’un revirement en zone offensive afin de marquer avec moins de quatre minutes à faire dans la rencontre pour prendre les devants par deux buts. Le tir dans le coin supérieur de Jérémy Michel était son troisième but des séries.

Seulement 45 secondes plus tard, Poulin décocha un tir de derrière la ligne des buts qui allait ricocher sur Hurtubise pour lui permettre de marquer son 11e des séries et officialiser la victoire de 4-1 des Foreurs. Val-d’Or a conclu la rencontre avec un avantage de 29-22 au chapitre des tirs au but.

Le prochain affrontement de cette série finale aura lieu dès demain à 15h HE/16h HA. Des billets pour assister à la rencontre sont toujours disponibles.

STATS COMPLÈTES DU MATCH