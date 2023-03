Toutes les séries éliminatoires de la LCH sont disponibles sur CHL TV

À partir de demain soir, avec cinq matchs au programme, les amateurs de hockey pourront se brancher sur CHL TV pour commencer à regarder les séries éliminatoires des trois ligues membres de la Ligue canadienne de hockey (LCH), soit la Ligue de l’Ouest, la Ligue de l’Ontario et la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

CHL TV est la destination pour regarder la route vers la Coupe Memorial 2023, où à partir de demain, les téléspectateurs peuvent visionner l’action du premier tour jusqu’à la fin des séries. Les partisans à l’extérieur du Canada peuvent également regarder chacun des matchs, y compris la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia, en achetant un accès complet des séries éliminatoires (89,99 $ plus taxes) sur CHL TV.

Il est aussi possible d’acheter un laissez-passer pour les séries éliminatoires soit de la Ligue de l’Ouest, de la Ligue de l’Ontario ou de la LHJMQ (59,99 $ plus taxes). Des laissez-passer pour chacune des rondes des trois ligues sont également disponibles tout au long des séries éliminatoires, y compris l’accès au premier tour (à partir de 19,99 $ plus taxes). Enfin, les amateurs peuvent également se procurer un laissez-passer quotidien (9,99 $ plus taxes).

Disponible pour les partisans du monde entier, CHL TV est un service de diffusion offert sur Apple TV, Roku et Amazon Fire TV, les appareils mobiles iOS et Android, ainsi que sur les navigateurs Safari et Google Chrome via le watch.chl.ca.

Vendredi soir, les huit séries de la LHJMQ débuteront à partir de 18h HNE / 15h HNP.

HORAIRE COMPLET DES SÉRIES ÉLIMINATOIRES DE LA LHJMQ

En tant que diffuseurs officiels de la LCH, TSN diffusera les finales des trois ligues à partir du troisième match et RDS diffusera également la série finale de la LHJMQ à partir du troisième match.

La Coupe Memorial 2023 présentée par Kia, qui est prévue du 25 mai au 4 juin à Kamloops, en Colombie-Britannique, sera diffusée sur NHL Network aux États-Unis, ainsi que sur TSN et RDS au Canada et disponible sur les différentes plateformes de TSN et RDS.