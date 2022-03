Tir de la pointe : Le défenseur Tristan Luneau des Olympiques

Le défenseur Tristan Luneau des Olympiques de Gatineau était l’invité de Junior Hockey Magazine afin de discuter du prochain Repêchage de la LNH, de l’occasion de se mettre en vitrine dans le cadre du Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota plus tard dans le mois et de son dévouement à améliorer son jeu.

Junior Hockey Magazine : Qu’est-ce que ça fait d’être présenté comme le meilleur espoir de la LHJMQ?

Tristan Luneau : Je suis très reconnaissant. Les joueurs qui seront réclamés cette année, on ne regarde pas tellement (le classement en vue du repêchage). On essaie de s’occuper de nos affaires, mais c’est très gratifiant.

JHM : À quel point est-ce important pour toi de jouer dans le Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2022?

T. L. : Nous n’avons pas tous eu le même nombre de matchs, alors il est difficile de comparer. Ce match sera une occasion de comparer les meilleurs espoirs et de voir où tout le monde se situe. C’est important pour chacun de nous. Je vais avoir le même état d’esprit que j’ai à Gatineau en essayant de représenter l’équipe dans cette partie avec les deux autres joueurs des Olympiques avec qui je serai.

JHM : Ton entraîneur aime ton professionnalisme et ton respect pour le jeu. Qu’est-ce qu’il y a chez toi qui fait que tu te démarques comme étant un morceau aussi important?

T. L. : Je pense que c’est la culture que nous avons à Gatineau. Ce n’est pas à propos de moi. Il y a beaucoup de joueurs qui ont cette façon de penser à Gatineau. On a de bons vétérans qui respectent vraiment le jeu et ça se transporte chez moi. On essaie de bâtir une culture où tout le monde respecte le jeu et fait les bonnes choses sur la glace.

JHM : Tu t’es entraîné avec Thomas Chabot pendant la saison morte. Comment était cette expérience?

T. L. : C’était génial. Voir ce que les pros font pour être les meilleurs du sport – comment ils se préparent, comment ils gèrent leur énergie, leurs blessures – ils trouvent des façons d’avoir du plaisir, mais ils travaillent aussi très fort. C’est incroyable de s’entraîner hors glace et de pouvoir aller sur la patinoire avec ces gars-là.

JHM : Comment travailles-tu ton lancer chaque jour?

T. L. : En saison, c’est un peu plus difficile de travailler cet aspect. J’essaie de rester après les entraînements pour travailler sur ça. Cependant, c’est vraiment en été que je lance le plus. J’essaie de lancer environ 300 rondelles par jour. C’est quelque chose sur quoi je voulais vraiment travailler au cours des deux derniers étés parce que je pense que c’était une de mes plus grandes faiblesses, alors je voulais travailler fort sur ça.

JHM : Comment as-tu remarqué que ce travail avait valu la peine cette année?

T. L. : C’était payant. Je pense que mon tir s’est beaucoup amélioré, mais il y a sans aucun doute encore place à l’amélioration quant à la force de mon lancer. J’ai très hâte de m’entraîner et d’améliorer ma force dans le gym.

JHM : Pourrais-tu me faire un rapport de recruteur sur toi?

T. L. : J’aime me voir comme un défenseur bon dans les deux sens de la patinoire. J’ai vraiment amélioré mon jeu défensif au cours des dernières années, particulièrement avec (l’entraîneur-chef des Olympiques) Louis Robitaille. Je suis très bon pour faire bouger la rondelle et en transition, je facilite la sortie de zone des attaquants pour une transition rapide et créer de l’offensive à partir de là. Je pense que mon QI de hockey est ma plus grande force. J’ai l’habitude de sauter dans la mêlée pour trouver des ouvertures. Ça m’aide à être créatif en zone offensive.

JHM : Comment est-ce de jouer avec un autre joueur admissible au repêchage, soit ton coéquipier?

T. L. : C’est un joueur incroyable. J’ai beaucoup appris de lui, particulièrement parce que je voulais améliorer ma réalité physique. C’est une des choses dans lesquelles il est très bon – en utilisant son gros gabarit pour défendre et protéger la rondelle. Il est un peu comme moi dans le sens que c’est un défenseur bon dans les deux sens. Il génère de l’attaque avec son patin. C’est probablement le meilleur patineur que j’ai vu de ma vie. La façon dont il fait bouger la rondelle est impressionnante à 6-pieds-6. Il possède aussi un énorme tir. C’est un bon défenseur dans les deux zones.