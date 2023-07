Sylvain Favreau est le nouvel entraineur-chef des Voltigeurs

Le directeur-gérant des Voltigeurs, M.Yanick Lemay, confirme l’embauche du franco-ontarien, Sylvain Favreau, au titre d’entraineur-chef de la formation drummondvilloise.

L’homme originaire d’Orléans en Ontario aura passé les six dernières campagnes dans la LHJMQ, toutes avec les Mooseheads d’Halifax. Au début comme assistant et lors des deux dernières campagnes comme entraineur-chef. Il aura maintenu une fiche de 88 victoires en 136 matchs (0.647 d’efficacité). Il aura mené Halifax à la finale de la LHJMQ en 2022-2023 et permis à l’organisation d’obtenir 16 victoires en 26 rencontres de séries éliminatoires à la barre des Mooseheads. Il fut également finaliste au trophée Ron-Lapointe lors de la dernière campagne, trophée remis au meilleur entraineur-chef de l’année.

« Je suis excité à l’idée de me joindre aux Voltigeurs. C’est une franchise de première classe où règne un grand désir de réussite à tous les niveaux. J’ai été séduit par l’opportunité de travailler avec des gens d’hockey exceptionnels ainsi qu’un personnel de soutien engagé. Je suis également très impatient de commencer à travailler avec un groupe de joueurs de grande qualité en pleine ascension. J’ai hâte de rencontrer nos partisans ainsi que nos partenaires et de commencer cette nouvelle étape de ma carrière! » – Sylvain Favreau, entraineur-chef.

En plus de son bagage comme entraineur adjoint et entraineur-chef, Sylvain Favreau arrive à Drummondville en ayant cumulé 81 matchs d’expérience comme joueur en ligue France 2 et 29 matchs en ligue Magnus (France 1).

« Je suis extrêmement heureux de confirmer la signature de Sylvain Favreau avec les Voltigeurs. C’est un homme et entraineur passionné et rassembleur. Il a une excellente compréhension du jeu et des jeunes d’aujourd’hui, ce qui correspond exactement à la philosophie que nous désirons instaurer. L’expérience acquise lors des deux dernières campagnes, mais plus récemment lors des dernières séries éliminatoires où il a mené son équipe à 3 minutes d’un septième match dans la finale de la LHJMQ, contre les futurs champions de la Coupe Mémorial, sera grandement utile pour le succès de notre organisation, pour nous amener au prochain niveau! » – Yanick Lemay, Directeur-Gérant des Voltigeurs.

(Photo : Mooseheads d’Halifax)