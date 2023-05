Stéphane Julien remporte le Trophée Maurice-Filion de 2022-2023

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a remis le trophée Maurice-Filion au directeur général du Phœnix de Sherbrooke, Stéphane Julien. Il s’agit de la première fois que Julien, qui a passé ses huit saisons dans la LHJMQ avec le Phœnix, remporte le prix.

Le Trophée Maurice-Filion est décerné annuellement au meilleur directeur général de la LHJMQ. Le prix est nommé en l’honneur de Maurice Filion, lui qui a mené les Remparts de Québec vers une Coupe du Président et une Coupe Memorial à titre d’entraîneur-chef (1970-1972), avant de faire le saut vers la LNH en tant que directeur général des Nordiques de Québec.

Julien, qui est non seulement directeur général mais également entraîneur-chef du Phœnix, a aidé son club à terminer la campagne avec 50 victoires et 105 points au classement général. Reconnaissant le grand potentiel de son équipe, le Shawiniganais d’origine a effectué plusieurs transactions importantes au cours de la saison. Le pilote de la formation de l’Estrie a notamment acquis le gardien de but Olivier Adam, lui qui a terminé avec une fiche de 20-3-1-0 et quatre blanchissages dans l’uniforme du Phœnix. Julien a également acquis l’ailier droit Jacob Melanson, qui a obtenu 55 points en seulement 32 matchs avec Sherbrooke, en plus du joueur de centre Jakub Brabenec et du défenseur Marc-André Gaudet.

En recevant cette distinction, Julien devient seulement le quatrième membre des opérations hockey d’une formation de la LHJMQ à être nommé à la fois le Directeur général et Entraîneur-chef de l’année au cours d’une même saison. Les autres sont Jim Hulton, qui a réalisé l’exploit en 2020-2021 avec les Islanders de Charlottetown, Mario Pouliot avec les Huskies de Rouyn-Noranda de 2018-2019, ainsi que Gilles Bouchard en 2015-2016, également avec Rouyn-Noranda.

_

Louis Robitaille des Olympiques de Gatineau et Patrick Roy des Remparts de Québec étaient les deux autres finalistes du Trophée Maurice-Filion de cette année.