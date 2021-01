Souvenirs en or du CMJ | Martin et Martin visent le sommet

Au début des années 90, deux joueurs avec le même prénom, Martin Lapointe et Martin Gendron, ont fait leur marque sur la LHJMQ et le Mondial junior.

D’abord, il y avait Martin Lapointe. Après avoir remporté la Coupe du Président deux fois de suite avec le Titan de Laval en 1989 et en 1990, l’attaquant allait jouer un rôle crucial dans la conquête de la médaille d’or du Canada lors du tournoi de 1991 à Saskatoon. Le dynamique ailier allait représenter son pays deux fois de plus à cet événement. Sa dernière présence au Mondial junior est survenue en 1993 et, non seulement Lapointe amenait-il avec lui son bagage d’expérience au hockey junior et sur la scène internationale, il venait également de remporter une Coupe Calder dans la Ligue américaine de hockey avec les Red Wings de Adirondak en 1992! Cette année-là, Lapointe allait mener son équipe avec ses neuf points, en plus de remporter la première de cinq médailles d’or consécutives pour le Canada. Pour couronner le tout, il retourna à Laval afin de soulever la Coupe du Président pour une troisième fois au printemps suivant.

Un des coéquipiers de Lapointe sur l’équipe canadienne de 1993, Martin Gendron était une autre vedette offensive de la LHJMQ au début des années 90. Il allait démontrer l’étendue de son talent au reste de la planète durant cet événement, terminant avec une moyenne d’un point par match pour aider le Canada à mettre la main sur l’or en l’emportant contre la puissante équipe hôtesse des Suédois. L’année suivante en République tchèque, les chances du Canada de remporter les grands honneurs étaient plutôt minces puisque, pour une rare fois, seulement trois joueurs de l’année précédente effectuaient un retour au sein de la formation, dont Gendron. L’ancien attaquant du Laser de Saint-Hyacinthe et des Olympiques de Hull allait assumer pleinement son rôle de vétéran, terminant à égalité au sommet des meilleurs pointeurs de son équipe avec dix points et aidant le Canada à repartir du tournoi avec les plus grands honneurs pour une deuxième année de suite.