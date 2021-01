Souvenirs en or du CMJ | Le trio talentueux

La victoire au Mondial junior de 2005 marquait le début d’une autre séquence de cinq médailles d’or consécutives pour les Canadiens. Au courant des trois années suivantes, un trio de joueurs liés à la LHJMQ allait grandement contribuer à cette séquence mémorable.

L’événement de 2006 se tenait du côté de Vancouver et, bien que l’on s’attendait à ce qu’elle soit compétitive, Équipe Canada faisait face à de nombreux questionnements après avoir perdu plusieurs de ses gros canons de l’année précédente. Au final, l’équipe a dû se battre jusqu’à la toute fin pour mériter l’or, notamment grâce à un duo de défenseurs qui étaient des coéquipiers et des meilleurs amis à Val-d’Or ; Kristopher Letang et Luc Bourdon.

Bourdon allait amasser en moyenne un point par match afin de se mériter une place au sein de l’équipe d’étoiles du tournoi, tout juste avant d’effectuer un retour dans sa province natale et d’y remporter la Coupe du Président avec les Wildcats de Moncton. Un de ses coéquipiers avec les Wildcats était l’ailier de 17 ans Brad Marchand, lui qui allait à son tour rejoindre Letang et les Foreurs la saison suivante.

En décembre de cette année-là, les trois joueurs allaient à nouveau participer au Mondial junior, cette fois du côté de Leksand, en Suède. Bourdon allait inscrire un but crucial pour égaler le match contre les États-Unis lors de la demi-finale, Letang allait être nommé sur l’équipe d’étoiles et le Canada allait mettre la main sur une troisième médaille d’or de suite.

Le tournoi de 2008 allait voir Marchand effectuer un retour en tant que leader offensif, incluant un but dans le match de la médaille d’or, pour permettre à l’équipe nationale junior du Canada de demeurer au sommet du monde pour une quatrième année de suite.

Malheureusement, la vie de Bourdon allait s’arrêter lorsque le défenseur a subi un terrible accident de moto au mois de mai 2008. Letang et Marchand allaient poursuivre de brillantes carrières dans la LNH et devenir des rivaux au sein des Penguins et des Bruins, respectivement. Ils totalisent, à eux seuls, plus de 1500 matchs, près de 1200 points et quatre Coupes Stanley jusqu’ici.