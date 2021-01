Souvenirs en or du CMJ | Le meilleur des meilleurs

Après une défaite crève-cœur face aux Américains l’année précédente, les Canadiens se sont rendus à Grand Forks, dans le Dakota du Nord, pour le tournoi de 2005 avec un lock-out de la LNH et un sentiment de détermination jouant en leur faveur. Il est tout à fait approprié que cette équipe, que plusieurs considèrent comme étant la plus puissante de l’histoire du tournoi, mettait de l’avant un des plus grands joueurs à avoir évoluer dans la LHJMQ.

Sidney Crosby était déjà considéré comme étant le prochain grand joueur de talent de la LNH avant le début du tournoi, et ce, même s’il allait prendre part à son premier match professionnel que neuf mois plus tard. En fait, il allait ajouter un deuxième titre du meilleur pointeur de la Ligue, un autre trophée du Joueur de l’année dans la LCH et une Coupe du Président avec l’Océanic avant son entrée en scène à Pittsburgh.

En revanche, un de ses compagnons de trio avec Équipe Canada, l’ancien du Titan d’Acadie-Bathurst Patrice Bergeron, avait déjà une année complète avec les Bruins de Boston en poche. À eux seuls, les deux attaquants allaient amasser un total de 22 points à Grand Forks. Le Canada allait dominer ses adversaires, terminant avec une fiche de 6-0-0, marquant 41 buts et n’en accordant que sept, avant de voir Bergeron mettre la main sur le trophée du Joueur le plus utile du tournoi.