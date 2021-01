Souvenirs en or du CMJ | Jimmy contre le monde

Lorsqu’il n’était pas en train de repousser les rondelles pour les Saguenéens de Chicoutimi entre 1986-1988, Jimmy Waite était en train d’exceller devant le filet d’Équipe Canada lors de ses deux présences au Mondial junior.

Cependant, le premier tournoi ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu. Avec son équipe visant rien de moins que la médaille d’or, le Canada et les Soviétiques allaient s’engager dans le fameux match du « punch-up à Piestany », une bagarre générale qui allait voir les deux équipes disqualifiées de l’événement de 1987 qui se tenait en Tchécoslovaquie.

Avec un sentiment de rédemption en tête, Waite et les Canadiens allaient se rendre à Moscou et remporter l’or dès l’année suivante. L’éventuel vétéran de 106 matchs dans la LNH – maintenant entraineur des gardiens de but des Blackhawks de Chicago – Waite a complété sa carrière au Mondial junior avec une fiche parfaite de 8-0-0 en plus d’avoir été nommé le meilleur gardien du tournoi de 1988.