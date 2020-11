Sous La Loupe | Espoir LNH d’Octobre : Zachary L’Heureux

Zachary L’Heureux approche la vie un jour à la fois.

L’attaquant très convoité a fait face à de la pression et des attentes élevées toute sa carrière. Maintenant, il entame ce que la plupart des joueurs considèrent comme étant l’année la plus stressante de leur vie.

Mais la fierté de Montréal, Québec veut apprécier tous les aspects de son année de repêchage dans la LNH, plutôt que de s’en faire constamment avec tout ça.

« Je suis extrêmement excité d’avoir la chance de me faire sélectionner par une équipe de la LNH », mentionne L’Heureux. « Honnêtement, j’essaie de ne pas trop y accorder d’attention. Je ne veux pas m’énerver ou me mettre de la pression inutilement. »

« Je vais juste continuer de jouer ma game et, peu importe la pression ou l’attention qui sera sur moi, je vais l’utiliser pour me motiver à continuer de m’améliorer et à continuer de travailler fort », ajoute-t-il.

L’Heureux vient tout juste de conclure une excellente saison recrue dans laquelle il a amassé 53 points en 55 matchs pour une puissante formation des Wildcats de Moncton. Afin de connaître un succès instantané dès sa première campagne dans la LHJMQ, L’Heureux a appris rapidement de ses moments à Moncton, tant à titre de joueur qu’à titre d’individu.

« J’ai appris à ajuster mon jeu à un niveau professionnel », a mentionné le jeune homme de 17 ans. « J’ai travaillé sur les petits détails comme mon jeu le long des bandes et comment batailler pour la rondelle avec mon bâton. J’ai aussi appris à devenir un bon leader à l’extérieur de la patinoire et un bon coéquipier », ajoute le potentiel choix de première ronde au Repêchage LNH.

Les Wildcats avaient un des groupes de leaders les plus expérimentés dans toute la LCH la saison dernière, un groupe qui avait été assemblé avec comme objectif d’aller mettre la main sur la Coupe du Président et la Coupe Memorial. En tant que recrue dans la LHJMQ, cela voulait dire que L’Heureux n’avait jamais à tendre la main bien loin avant que les vétérans le prennent sous leur aile.

« Nous avions beaucoup de solides leaders que je pouvais admirer et imiter dans mon style de jeu », mentionne l’attaquant. « Des gars comme Mika Cyr, Jakob Pelletier et Benoît-Olivier Groulx sont tous des leaders sur qui je prenais exemple, à qui je posais mes questions et avec qui je me sentais à l’aise. »

Tout semblait écrit dans le ciel pour les Wildcats lorsqu’ils sont allés chercher Jared McIsaac et Groulx dans une transaction avec Halifax ; plusieurs personnes dans le monde du hockey junior se doutaient qu’il y avait une très bonne chance que L’Heureux prendrait la route inverse durant la saison morte.

Se faire échanger peut amener son lot de défis, même pour les joueurs les plus vétérans. Alors quel genre d’impact la transaction a-t-elle eu sur l’état d’âme de L’Heureux? S’est-il retourné vers McIsaac et Groulx pour leur demander à quoi s’attendre de la ville et de l’organisation de Halifax?

« Quand B.-O. est arrivé à Moncton, je me souviens de lui avoir demandé des choses sur Halifax et il n’avait que des bons mots à dire. Alors, lorsque j’ai appris que c’était là que j’étais échangé, j’étais super excité d’avoir cette chance », a expliqué L’Heureux.

Un espoir classé « A » par la Centrale de recrutement de la LNH, L’Heureux espère maintenant ajouter son nom à la longue liste d’anciens joueurs des Mooseheads à avoir été sélectionnés en première ronde du Repêchage LNH. On misera beaucoup sur l’attaquant de puissance élite afin de fournir de l’offensive et du leadership aux jeunes et talentueux Mooseheads cette saison.

« C’est très important pour moi », mentionne L’Heureux à propos de son rôle de leader au sein de sa nouvelle équipe. « Je crois que je suis un leader naturel et je suis un gars qui veut toujours gagner. Grâce au groupe qu’on avait l’an passé, j’ai appris beaucoup sur ce que ça prenait afin d’avoir du succès. »

L’Heureux a attendu toute sa vie pour cette opportunité d’avoir les yeux des dépisteurs de la LNH rivés sur lui. Néanmoins, le jeune homme très mature comprend que cette saison n’est pas un sprint, mais plutôt un marathon dans lequel il doit travailler afin de s’améliorer à chaque jour.

« L’Heureux a de solides aptitudes offensives, protège très bien la rondelle et utilise son gros gabarit pour tenir les adversaires à distance », a mentionné un recruteur de la LNH. « Sans être le plus créatif, il possède un bon maniement de rondelle et il est capable d’exécuter des jeux grâce à sa force et sa puissance. »

« Il aime amener la rondelle jusqu’au filet et il est lourd sur ses patins », ajoute le dépisteur. « Ses poussées sont très puissantes, mais il doit continuer à travailler sur sa vitesse. »

« Zach est un très grand compétiteur qui a un bon sens du hockey », a mentionné un autre dépisteur de la LNH au sujet de L’Heureux. « Son tir et la vitesse à laquelle il le décoche sont déjà dignes des pros, et il n’a pas peur de se rendre dans les zones restreintes. Il a tendance à se présenter dans tous les moments clés », a-t-il ajouté.

Même s’il a déjà reçu ls compliments les plus élogieux de la part des innombrables recruteurs qui l’ont vu jouer, L’Heureux refuse de retirer son pied de la pédale à gaz quand vient le temps de s’améliorer.

« Je veux juste y aller un jour et un match à la fois afin de montrer mon véritable potentiel à toutes les équipes. Le repêchage peut sembler s’approcher rapidement, mais je crois que j’ai encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir jouer à un niveau aussi élevé », L’Heureux dit-il humblement. « Je vais me concentrer sur mon jeu et sur le succès de l’équipe. Je veux juste continuer de m’améliorer, afin d’espérer être dans la LNH un jour. »

Encore entouré de joueurs étoiles, apprenant des meilleurs entraîneurs et jouant au niveau le plus élevé qu’il peut, L’Heureux donne rapidement crédit à nul autre que ses parents pour le support continu qu’ils lui offrent depuis le tout début de son parcours dans le monde du hockey.

« Depuis que je suis tout petit, ils sont mes plus grands admirateurs », admet L’Heureux. « Peu importe à quel point j’ai été content ou déçu d’une situation, ils étaient là pour moi. Et je serai éternellement reconnaissant pour tous les sacrifices qu’ils ont fait pour moi. »

Bien qu’il n’existe aucune limite pour Zachary L’Heureux, pour l’instant il ne fait que prendre les choses un jour à la fois.