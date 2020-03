Sous la Loupe | Espoir LNH de Mars : Thimo Nickl

Il y a plus de 6200 kilomètres qui séparent Klagenfurt, en Autriche, et Drummondville. C’est la distance qu’a dû voyager Thimo Nickl dans l’espoir de transformer ses rêves en réalité.

Le talentueux défenseur s’est épanoui durant sa première saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et il ne se gêne pas pour admettre qu’il a la LNH dans sa mire.

« Honnêtement, je ne m’attendais pas à ce que ça se passe au bien dès le début », a confié Nickl. « J’ai de très bons joueurs d’équipe avec moi, des joueurs qui m’ont aidé dès le départ. Nous avons un bon groupe, donc c’était facile pour moi de m’adapter au Canada. Je suis plus que content d’être ici », a-t-il ajouté à propos de son temps passé à Drummondville et dans la LHJMQ.

Le défenseur de 6’2’’ et 176 livres a excellé en jouant le style de jeu nord-américain pour la première fois de sa carrière. Au fait, il a terminé sa saison recrue avec 10 buts et 29 passes en 58 matchs pour les Voltigeurs.

« La plus grande chose pour moi était de m’ajuster è la plus petite glace et à la vitesse du jeu », Nickl mentionne de sa première saison en Amérique du Nord. « Ils jouent plus le corps ici dans la LHJMQ, mais la vitesse et la patinoire étaient définitivement les deux plus gros aspects que j’ai dû travailler. »

La facilité de lire le jeu de Nickl et son contrôle de l’écart avec l’adversaire sont tout simplement remarquables. Il a fait une réelle différence à la ligne bleue des Voltigeurs, jouant d’importantes minutes dans toutes les situations pour la troupe de Steve Hartley.

L’humble jeune homme de l’Autriche a apprécié chaque étape de son parcours et il est déterminé de jouer au prochain niveau. Malgré le rêve, il doit continuer de s’améliorer s’il veut le concrétiser.

« Le patin est un grand élément de mon jeu sur lequel je dois continuer de travailler », admet-il. « Je me suis amélioré au cours des dernières années, mais il reste encore place à l’amélioration. »

Mais la progression est quelque chose avec laquelle Nickl est familier, et il crédite rapidement Hartley et tout le personnel d’entraîneurs des Voltigeurs pour ses succès dès ses débuts dans la LHJMQ.

« Ils me disent à chaque jour de juste jouer simple et de ne pas compliquer les choses », dit-il. « Ils me demandent de jouer la rondelle rapidement et de me joindre à l’attaque pour générer le plus d’offensive possible. »

Pour ces raisons et plus, les performances de Nickl sur les unités spéciales des Voltigeurs ont été plutôt exceptionnelles cette saison. Il a terminé la saison avec 19 passes en avantage numérique, le troisième plus haut total parmi les défenseurs de la ligue.

Ce n’est pas surprenant considérant que l’autrichien possède un excellent tir de la ligne bleue et qu’il a une vision, de la patience et un calme avec la rondelle qui sont hors du commun.

Alors quel genre de rôle le défenseur plutôt gêné se voit-il remplir au prochain niveau?

« Je veux être un gars solide dans les deux sens de la patinoire. Je dois admettre que j’ai produit beaucoup de points cette saison simplement à cause des joueurs avec qui je jouais », a admis Nickl. « Je ne fais que leur donner la rondelle et ils font ce qu’ils font », il ajouta en riant.

« Je me considère sérieusement comme étant un défenseur qui est bon avec ou sans la rondelle. Je suis donc capable de jouer en retrait, ou à l’offensive, alors je peux montrer ce que j’ai lorsque nécessaire », mentionne Nickl.

Possiblement un des meilleurs joueurs européens de la LHJMQ, Nickl possède aussi un des meilleurs tirs dans le circuit. En ce qui concerne son lancer, comment a-t-il fait pour le rendre aussi dévastateur?

« À la maison, je m’entraîne beaucoup durant les mois de l’été avec mon mentor, Peter Kasper », dit le défenseur des Voltigeurs. « Je lance plusieurs centaines de rondelles durant l’été. »

Une passion indéniable et de la détermination qui le pousse à atteindre ses rêves, c’est Thimo Nickl ça. Et c’est ce genre de joueur qu’il veut que les équipes de la LNH sélectionnent lors du prochain repêchage.

« Ce serait incroyable d’être repêché », dit-il. « Surtout venant de l’Autriche, la LNH semble tellement loin. Mais maintenant que je suis ici, les choses semblent se rapprocher de plus en plus. Je travaille pour ça depuis des années maintenant, alors j’espère vraiment pouvoir entendre mon nom », a confié Nickl.

Même s’il devra travailler sur son explosion cet été pour gagner de la vitesse dans ses premières enjambées, c’est clair que Nickl a tous les atouts qui pourront faire de lui un très solide défenseur chez les pros pendant plusieurs années.

« Thimo est un solide défenseur dans les deux sens de la patinoire qui a de solides habiletés avec la rondelle et qui n’a pas peur de jouer physique », a dit un recruteur de la LNH. « Il a un bon gabarit et il s’en sert bien. Il défend bien avec son bâton et le positionnement de son corps. Il est un habile patineur avec une bonne mobilité et de l’agilité. »

« Thimo a un gros lancer de la pointe et il bouge vraiment bien la rondelle », a mentionné un autre recruteur de la LNH. « Sa prise de décisions peut parfois être problématique, mais il joue avec acharnement et il défend extrêmement bien », a ajouté le recruteur.

Après avoir voyagé de l’Autriche jusqu’au Canada pour transformer ses rêves de la LNH en réalité, tout ce qu’il reste à faire est de souhaiter que le prochain arrêt de Nickl soit dans une ville de la LNH où il pourra demeurer pour les années à venir.