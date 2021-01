Sous la Loupe | Espoir LNH de Janvier : Oscar Plandowski

« Plandowski » n’est peut-être pas le nom de famille le plus commun, mais c’en est un qui est rapidement en train de se faire connaître pour avoir produit certains des meilleurs patineurs des provinces atlantiques et de la LHJMQ.

Darryl Plandowski est un recruteur de la LNH de longue date qui a remporté la Coupe Stanley de 2020 après avoir aidé à assembler la formation du Lightning de Tampa Bay, tandis que sa femme, Jill, est l’une des meilleures entraîneuses de patinage intensif de la région. Leurs trois fils ont tous joué, ou jouent actuellement, à un haut niveau de hockey.

Vous voyez, c’est ce qui rend le parcours au hockey d’Oscar Plandowski aussi remarquable. Le joueur étoile de deuxième année à la ligne bleue des Islanders de Charlottetown est déjà en train de forger son propre chemin vers la Ligue nationale de hockey.

« Je parle assez souvent avec mon père du processus de mon année de repêchage », mentionne le jeune homme de 17 ans. « Je crois que l’aspect le plus important pour moi est de prendre les choses une journée à la fois. »

Dû à la longue pause causée par la Covid-19, Plandowski et les autres espoirs admissibles au Repêchage de la LNH continuent de tirer le meilleur parti possible d’une situation très difficile, en sachant que chaque présence de chaque match est primordiale.

« Nous avons eu beaucoup de temps de pratique et beaucoup de temps entre les matchs avec la manière dont l’horaire est conçu cette année, donc je crois qu’une approche au jour le jour est la meilleure chose pour moi », souligne le défenseur.

Le produit de Halifax, en Nouvelle-Écosse, est l’un des arrières les plus rapides de la LHJMQ. Il a disputé 60 rencontres comme recrue l’année dernière et, même si son total de 12 points n’était pas aussi élevé que les prédictions de certains experts, il n’y a aucun doute qu’il a appris beaucoup en évoluant aux côtés de l’espoir des Golden Knights de Vegas, Lukas Cormier, en plus de recevoir de précieux conseils du personnel d’entraineurs des Islanders.

« Jim (Hulton) et Guy (Chouinard) sont évidemment d’excellents entraineurs. Ils étaient excellents avec Lukas et je tente de suivre dans les mêmes traces. Dans des moments difficiles la saison dernière, Lukas était le joueur qui m’a le plus aidé », admet Plandowski.

« Il est tellement un bon joueur. J’adore le regarder dans les pratiques et les matchs. Je tente de prendre certains éléments de son jeu et de les implémenter au mien. »

En 14 matchs cette saison, le convoité espoir a obtenu un but et cinq aides tout en disputant d’importantes minutes dans toutes les situations de jeu. Le talentueux défenseur, qui excelle dans les deux sens de la patinoire, possède une solide première passe, est très intelligent dans son analyse du jeu et est très évasif lorsqu’il est en possession de la rondelle.

À 6’0’’ et 190 livres, Plandowski possède un bon gabarit, mais il demeure conscient qu’il y a encore beaucoup de travail à faire avant qu’il atteigne son plein potentiel.

« La saison morte était plus longue et ça m’a vraiment aidé. J’ai buché très fort au gym cet été et je crois que ça va vraiment m’aider d’avoir plus de poids dans les coins de patinoire, je pourrai gagner davantage de batailles », dit-il. « J’ai aussi voulu travailler beaucoup sur mes tirs cet été, de sorte à l’utiliser plus souvent dans les matchs. »

Plandowski comprend toute l’attention qui vient avec les projections, les comparaisons et les attentes élevées qui sont présentes à chaque saison. Il existe tellement de jeunes espoirs qui s’entrelacent dans ces aspects du sport sur lesquels ils n’ont aucun contrôle, spécialement durant leur année de repêchage.

« Je crois que lorsque j’ai fait mes débuts, à l’âge de 16 ans, il y avait définitivement une pression additionnelle. Tu ne veux juste pas faire d’erreurs », se rappelle-t-il. « Ajouter un aspect offensif à mon jeu est important car je veux être le défenseur qui excelle dans les deux sens de la patinoire, mais qui est aussi capable de sauter dans le jeu pour créer de l’offensive. J’ai hâte de peaufiner cet aspect-là cette année et d’ajouter cette touche offensive lorsque ce sera possible. »

« Oscar est un joueur travaillant qui est un habile patineur avec beaucoup de mobilité », a mentionné un recruteur de la LNH. « Il bouge bien la rondelle et démontre plus de confiance lorsqu’il est en possession de celle-ci cette saison. Il tire profit de ses minutes en avantage numérique et de son rôle plus grand au sein de l’équipe. »

« Oscar a un coup de patin fluide, il se déplace bien et il est solide sur ses patins », a ajouté un autre recruteur de la LNH à son sujet. « Il se défend très bien, limitant le temps et l’espace de ses adversaires. Il excelle aux deux extrémités de la patinoire et il est capable de contribuer offensivement. »

« Oscar connaît beaucoup de progrès depuis sa première saison. Il n’est pas exactement un défenseur à caractère offensif, mais je le vois très bien jouer un rôle défensif chez les professionnels un jour », a ajouté le recruteur.

Le Lightning de Tampa Bay est sans aucun doute l’équipe la plus regardée dans le téléviseur des Plandowski depuis quelques années.

« En grandissant j’ai toujours regardé Victor Hedman. Il est un excellent joueur et j’aime le regarder jouer », admet le défenseur. « Victor est 6’7’’ et probablement pas le meilleur comparable pour moi, mais je crois qu’il est tellement fluide et tu ne le vois jamais commettre des erreurs flagrantes. Ses décisions sont tous calculées et il est excellent pour sauter dans le jeu. Il peut être profond dans le territoire offensif et quand même être le premier joueur revenu dans sa zone! »

Étant donné son nom de famille et la grande implication de ses parents dans le milieu du hockey, on pourrait sous-entendre que le jeune homme fait face à une certaine pression additionnelle.

« Je ne pense pas du tout qu’il y a de la pression en plus », souligne Plandowski. « Ma mère et mon père font ce qu’ils font depuis un bon bout de temps, ce n’est rien de nouveau pour moi. »

« D’être sélectionné dans la LNH est un rêve que j’ai depuis que je suis tout petit », ajoute-t-il. « Évidemment, je suis très excité d’être dans mon année de repêchage et je crois que le fait de pouvoir discuter de tout le processus avec mes parents m’a vraiment aidé. »