Sous la Loupe | Espoir LHJMQ de Mars: Vincent Gauthier

Le rêve de jouer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et au-delà a été mis sur pause pour d’innombrables jeunes espoirs en raison du COVID-19. L’incertitude et l’inconnu sont difficiles à comprendre et à accepter.

Mais l’adversité vient avec le hockey. Les hauts et les bas du sport et la pression d’une année de repêchage font partie de l’expérience, mais rien n’aurait pu préparer les espoirs pour une saison comme celle-ci.

Vincent Gauthier fait partie de cette prochaine génération de joueurs qui essaient de surmonter le fait de ne pas pouvoir pratiquer le sport qu’ils aiment présentement.

« Je trouve ça assez difficile mentalement cette année suite à la propagation du virus COVID-19 », a admis Gauthier. « Mais j’espère que nous aurons bientôt une saison en quelque sorte. »

La devise « contrôlez ce que vous pouvez contrôler » a pris un tout nouveau sens cette année. Alors que l’ailier hautement prisé est impatient de revenir à l’action et de mettre en valeur son talent, de façon réaliste, il y a de fortes chances que la prochaine étape de sa carrière soit le repêchage de la LHJMQ.

« Je suis très excité d’être repêché », a déclaré l’attaquant des Grenadiers de Châteauguay. « Être repêché serait une sensation incroyable. C’est quelque chose que je veux depuis que je suis petit. J’ai grandi en regardant la passion derrière tous les joueurs au repêchage de la LHJMQ et j’ai rêvé d’être à leur place un jour. »

Le jeune homme de 16 ans de Saint-Zotique comprend qu’il reste encore beaucoup à faire et à accomplir avant d’atteindre cet objectif et ce rêve de toute une vie.

« Les principaux aspects de mon jeu que je souhaite améliorer pour le repêchage sont mon jeu défensif, ma vitesse et mon explosivité. Et c’est ce sur quoi j’ai travaillé en pratique », a déclaré Gauthier.

À 6’1’’ et 183 livres, le buteur au coup de patin fluide possède tous les outils pour devenir un attaquant au sein des deux premiers trios. Cependant, il devra devenir plus constant dans les trois zones pour atteindre son plein potentiel.

« Je me vois comme un joueur qui aurait un rôle important dans l’équipe. Je veux faire partie d’une organisation qui m’aidera à améliorer mon jeu et à me développer à la fois en tant que joueur et en tant que personne », a déclaré l’ailier lorsqu’on lui a demandé comment il se voyait s’intégrer au niveau suivant.

Le soutien indéfectible de sa famille au fil des ans, en particulier cette saison, n’est pas perdu pour l’attaquant au franc-parler.

« Mes parents ont vraiment beaucoup sacrifié pour moi et ma future carrière de hockey », a déclaré l’attaquant qui a commencé à jouer au Centre Sportif Soulange de St-Polycarpe.

« Ils ont tous deux fait des heures supplémentaires à leur travail et ont démontré une grande compréhension du monde et de la profession du hockey », a déclaré Gauthier avec fierté. « Ils sont également très disponibles lorsqu’il s’agit d’aller à l’aréna ou à mon agence. Ils s’occupent de tous mes voyages, mes matchs et entraînements. Je leur suis extrêmement reconnaissant. »

Le jeune tireur d’élite ne tarde pas non plus à créditer les entraîneurs des Grenadiers pour le travail qu’ils ont accompli cette saison.

« Mes entraîneurs ont vraiment aidé cette année en nous gardant tous motivés malgré la situation du COVID-19. Évidemment, la saison sort un peu plus de l’ordinaire, c’est pourquoi leur motivation, leur énergie et leurs renforcement positif m’ont beaucoup aidé », a-t-il spécifié.

« [Les entraîneurs] nous soutiennent en nous faisant travailler dur sur notre jeu. Les pratiques ont été divertissantes et amusantes, mais elles ont été intenses. [Leur objectif] est de nous garder en forme tout en travaillant sur nos forces et nos faiblesses afin de nous améliorer. »

Gauthier ne regarde pas trop loin quand il a besoin d’inspiration pour travailler sur son jeu. Il a grandi en admirant l’ancien des Mooseheads d’Halifax et actuelle vedette de l’Avalanche du Colorado, Nathan MacKinnon.

« MacKinnon est un joueur que je regarde parce qu’il joue bien des deux côtés de la rondelle », a-t-il fait remarquer. « J’aime vraiment sa personnalité ; c’est un joueur de hockey dynamique et il a tout ce qu’il faut pour être le meilleur joueur de la LNH. »

Comme tant d’espoirs québécois, Gauthier n’a pu disputer que quelques matchs à la fin du mois d’août avant que sa saison ne soit suspendue. Dire que les huit mois sans jouer dans un match de saison régulière ont été longs serait un euphémisme.

Pourtant, on ne peut nier l’amour et la passion de Gauthier pour le sport, ainsi que l’anticipation qu’il ressent pour son retour éventuel.

« Je n’oublierai jamais la première fois que j’ai sauté sur la glace à l’âge de quatre ans, ce souvenir m’est très cher. C’est à ce moment-là que je me suis dit que je voulais pratiquer ce sport pour le reste de ma vie », se souvient-il. « J’adore le sentiment que le hockey me procurait à l’époque et que je ressens encore aujourd’hui. »

Le hockey est un mode de vie pour plusieurs. Et tout comme Gauthier, chaque jeune espoir espère ces jours-ci avoir l’opportunité de revenir pratiquer le sport qu’il aime tant.