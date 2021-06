Sous la Loupe | Espoir LHJMQ de Juin : Ethan Gauthier

C’est en toute tranquillité qu’Ethan Gauthier fait ses affaires. Le jeune homme de 16 ans laisse plutôt ses actions sur la patinoire parler à sa place.

Même s’il n’y a eu aucun match de disputé dans la Ligue de hockey Midget AAA du Québec la saison dernière en raison de la pandémie, l’espoir très vanté est demeuré le sujet de conversation de l’heure dans la LHJMQ.

Au cours d’une année avec tant d’incertitude, la seule constante tout au long de la saison a été le statut de repêchage d’Ethan Gauthier. Le classement final des espoirs de la Centrale de recrutement de la LHJMQ montre Gauthier en tête de classe pour 2021, ce qui signifie qu’il est le grand favori pour être sélectionné au premier rang le 25 juin prochain.

« C’est vraiment spécial de voir mon nom là-haut. Il y a beaucoup de bons joueurs sur cette liste et je ne prends rien pour acquis », a admis l’attaquant des Cantonniers de Magog. « Cette saison n’a pas été facile pour personne. Nous n’avons pas joué un seul match depuis mars dernier, donc c’était difficile mentalement. »

« Nous nous attendions à une saison au début, donc c’était vraiment difficile mentalement de ne pas avoir la chance de jouer un seul match avec notre groupe de gars », a ajouté Gauthier. « Mais tout le monde était dans la même situation, donc je pense qu’il n’y a aucune excuse pour nous et nous devons juste nous préparer pour la saison prochaine. »

Malgré le manque d’action que procure un vrai match, l’attaquant d’élite a essayé de tirer le meilleur d’une situation extrêmement difficile au cours de la dernière année.

« Avoir la chance d’être entraîné par Félix Potvin à Magog m’a permis d’améliorer certaines parties de mon jeu en zone défensive », a-t-il déclaré. « Évidemment, c’est malheureux de ne pas avoir la chance de jouer une vraie saison lors de mon année de repêchage, mais je pense que nous ne devrions retenir que les aspects positifs et essayer de contrôler ce que nous pouvons contrôler. »

Un rapide centre de 5’10’’ et 167 livres, Gauthier joue de la bonne façon dans les trois zones. Ses compétences, sa créativité et ses instincts naturels en attaque sautent aux yeux, faisant de lui une menace constante à chaque fois qu’il saute sur la glace.

La pression et les attentes élevées d’être considéré comme le meilleur espoir parmi ses pairs n’ont pas du tout semblé déranger Gauthier. Il demeure passionné par son rêve de jouer dans la LHJMQ et au-delà.

« Je ne pense pas que [le repêchage] ait ajouté de la pression cette année. Je sens juste que je suis prêt à passer au prochain niveau et je continue de pousser aussi fort que je peux pour être le premier à être nommé au repêchage », a déclaré le Drummondvillois. « Cela représenterait beaucoup pour moi d’être sélectionné au tout premier rang après tous les efforts et les sacrifices que j’ai consentis pendant si longtemps. »

Bien que répondre aux attentes des autres puisse être extrêmement difficile pour n’importe qui, c’est particulièrement vrai lorsque vous êtes le fils d’un ancien joueur de la LNH. Le père d’Ethan, Denis Gauthier, a été un choix de première ronde des Flames de Calgary en 1995 avant de disputer plus de 500 matchs au plus haut niveau du hockey.

Père, entraîneur et mentor, Denis Gauthier a toujours fait les choses de la bonne manière en matière de hockey. Lui et sa femme Stéphanie ont gardé tous leurs enfants ancrés et humbles tout au long de leur parcours dans la vie et dans le sport.

Mais le travail acharné, le dévouement et une passion inébranlable pour le hockey sont au cœur de la famille Gauthier. Et si tracer sa propre voie dans le sport est une chose pour Ethan, avoir le soutien indéfectible de sa famille en est une autre.

« Mon père a toujours été là pour moi depuis le jour un. Il a vraiment été une inspiration pour moi », a déclaré l’adolescent. « Tous les conseils qu’il me donne font de moi un meilleur joueur et une meilleure personne. »

« Je ne serais pas là où je suis aujourd’hui sans ma famille », a ajouté Ethan. « Ils ont toujours été là et ils ont tout fait pour me donner toutes les chances du monde d’arriver là où je suis aujourd’hui. Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis reconnaissant pour cela. »

Le frère aîné de Gauthier, Kaylen, un vétéran de trois saisons dans la LHJMQ avec les Voltigeurs de Drummondville, a également joué un rôle déterminant dans son développement, tant sur la glace qu’en dehors.

« Kaylen a été une grande partie de mon succès. Il a été un modèle pour moi dans tous les aspects de ma vie », a déclaré le frère plus jeune. « Il me pousse tous les jours sur la glace et au gym, ce qui est vraiment gros pour moi. »

Lors de la dernière saison régulière dans laquelle il a joué, Ethan Gauthier a déchiré les rangs du Bantam AAA du Québec en inscrivant 13 buts et 27 passes en seulement 23 matchs à titre de capitaine adjoint des Cascades des Bois-Francs.

Depuis, les dépisteurs de la LHJMQ ont dû analyser d’innombrables heures de séquences vidéo et contacter plusieurs personnes proches d’Ethan pour en savoir plus sur le talentueux espoir. Résultat : il faut parler avec de nombreux recruteurs avant d’en trouver un qui a du mal à dire sur le jeu de Gauthier.

« Ethan joue beaucoup plus gros que sa stature porte à croire », a déclaré un recruteur de la LHJMQ. « C’est un bon fabricant de jeu et il a une bonne touche autour du filet. C’est le genre de joueur que chaque entraîneur aime avoir dans son équipe. »

« Il est très solide sur ses patins et joue avec beaucoup de puissance et d’intensité », a ajouté le recruteur de longue date. « Ethan possède tous les outils pour devenir rapidement un joueur d’impact pour l’équipe qui le sélectionnera. »

Force est de constater que Gauthier a hâte de démarrer sa carrière dans la LHJMQ. Il est prêt à prouver qu’il peut avoir un impact dans la ligue, tout comme l’un de ses joueurs préférés l’a fait au niveau de la LNH.

« Le joueur que je regarde pour améliorer mon jeu est Brady Tkachuk. Je pense qu’il est le type de joueur que je peux devenir dans le futur », a déclaré Gauthier. « J’aime sa fougue et la façon dont il performe sur 200 pieds sur la glace. C’est le genre de joueur contre qui personne n’aime jouer. »

Même avec toute l’attention qui entoure son classement et son statut avant le repêchage, Gauthier comprend que le vrai travail commence une fois que la séance de sélection est passée.

« Je m’attends à une période d’adaptation après ne pas avoir pu jouer depuis un an et demi. Mais je pense que [je serai capable de] contribuer offensivement et être responsable défensivement », a déclaré Gauthier à propos de la façon dont il se voit intégrer la LHJMQ.

« En repensant au moment où j’ai commencé à jouer jusqu’à maintenant, et en regardant tous les sacrifices que j’ai faits, je suis ravi que mon année de repêchage soit enfin arrivée », a-t-il ajouté. « Je suis la LHJMQ depuis l’âge de cinq ans donc j’ai longtemps attendu que mon heure arrive pour jouer dans la Ligue! »

Heureusement pour nous, l’attente est presque terminée avant qu’Ethan Gauthier puisse recommencer à faire du bruit sur la patinoire.