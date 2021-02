Sous la Loupe | Espoir LHJMQ de Janvier : Tyler Peddle

Le hockey fait partie de la vie de Tyler Peddle depuis toujours. Le dynamique attaquant d’Antigonish, en Nouvelle-Écosse, est sous les feux de la rampe depuis qu’il a chaussé ses patins pour la première fois.

Mais les pleins feux, l’attention constante et les attentes élevées n’ont jamais altéré la personnalité de Peddle, son caractère et sa passion pour le jeu. Au contraire, la pression et les projecteurs n’ont fait qu’alimenter son désir d’atteindre des niveaux supérieurs et de voir jusqu’où le hockey pourrait le mener.

Le compteur hautement convoité a choisi de pratiquer son sport au sud de la frontière pour son année de repêchage dans la LHJMQ, en s’inscrivant à la prestigieuse école préparatoire Shattuck-St. Mary’s dans le Minnesota.

« Honnêtement, je n’y ai pas trop réfléchi », a déclaré Peddle à propos de la pression qui entoure son année de sélection. « Je sais que nous avons une grande décision à prendre bientôt concernant la voie que je vais suivre, mais pour l’instant je me suis juste concentré sur mon équipe et notre saison à Shattuck. »

L’école privée de renommée mondiale a produit certains des plus grands noms du hockey, dont l’un des joueurs préférés de Peddle.

« J’ai toujours été un grand fan de Sidney Crosby. C’est un joueur complet et il fait tellement de bonnes choses. Il travaille tellement dur, sur et hors glace », a mentionné le jeune homme de 16 ans.

Un autre produit de Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse, a également inspiré le parcours de Peddle au hockey.

« Je suis allé à quelques matchs des Mooseheads au fil des ans et j’ai beaucoup regardé Nathan MacKinnon », a-t-il déclaré. « Il est très talentueux et explosif sur le plan offensif, et j’ai essayé d’intégrer beaucoup de ce qu’il fait dans mon jeu. »

Peddle et sa famille savaient qu’aller au sud de la frontière serait un grand pas à franchir, mais cela a certainement porté fruit.

« Nous avons tellement de glace à Shattuck qu’il y a beaucoup de possibilités d’améliorer différentes parties de mon jeu. J’ai travaillé sur de nombreux aspects différents cette année », a déclaré le jeune espoir.

« J’essaie de continuer à développer mon jeu offensif, mais en même temps je travaille dur pour devenir un joueur complet et fort des deux côtés de la patinoire. Nous avons beaucoup de temps de glace pour travailler sur les compétences individuelles, donc j’en profite au maximum. »

Avant de devoir cesser ses activités dû à la pandémie en novembre dernier, le club de Peddle a réussi à disputer 26 matchs de saison régulière. Malgré ce nombre limité de parties, Peddle a été tout simplement dominant, récoltant 28 points, dont un total hallucinant de 20 buts.

« C’est un environnement incroyable, autant pour le hockey que pour l’école », a-t-il déclaré à propos de sa nouvelle institution. « La réputation de l’école et les joueurs qui y sont passés sont très impressionnants. Le campus et les installations sont incroyables, et le programme offre beaucoup de temps pour l’entraînement sur glace et hors glace. Cela m’a permis de me développer énormément, avec beaucoup de très bons joueurs et d’entraîneurs ».

Le père de Peddle, Brad, vit lui aussi au rythme du hockey. Il est entraîneur-chef du club de hockey des X-Men de l’Université St-Francis Xavier depuis 2005.

« Mes parents m’ont beaucoup donné pour que j’en arrive là, et ce de plusieurs façons. Ils ont tous les deux fait beaucoup de sacrifices, avec des emplois bien remplis, pour que mon frère et moi puissions vivre de grandes expériences au hockey », reconnaît Tyler. « Ils ont toujours veillé à ce que je travaille dur dans tout ce que je fais à l’école, au hockey et dans la vie ».

Quel genre de joueur Peddle croit-il pouvoir devenir au niveau junior, et qu’est-ce que cela signifierait d’être repêché dans la LHJMQ, comme ses idoles mentionnées précédemment?

« J’espère pouvoir jouer un rôle qui convient à mon style de jeu et faire tout ce que je peux pour aider l’équipe à gagner. Je suis heureux des possibilités qui s’offriront à moi, mais je me rends compte qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour atteindre mes objectifs », dit-il.

« J’attends avec impatience les expériences à venir, mais pour l’instant je me contente d’apprécier ce qui se passe aujourd’hui avant de décider de la suite », explique Peddle. « Ce serait génial d’être repêché dans la LHJMQ. C’est une très bonne ligue, avec beaucoup de grands joueurs! »