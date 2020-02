Sous la loupe | Espoir LHJMQ de Février : Matteo Mann

Matteo Mann possède toutes les aptitudes pour être un défenseur très efficace au prochain niveau et pour la suite de sa carrière.

Du haut de ses 6-pieds-3 et 200 lb, il est difficile de ne pas remarquer le joueur originaire de Sackville, au Nouveau-Brunswick à chaque fois qu’il saute sur la glace.

La tour Mann dépasse tout le monde dans la Ligue midget majeur du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, mais c’est son talent et ses aptitudes qui lui permettent de se distancer des autres espoirs admissibles au prochain Repêchage LHJMQ.

Le talentueux défenseur des Flyers de Moncton connaît une année de repêchage très solide à ce jour.

« Je tente de faire abstraction de qui me regarde et de me concentrer sur mon jeu afin d’aider l’équipe à remporter un maximum de matchs », dit le défenseur rempli de maturité. « Jusqu’à présent, la saison n’a pas été trop stressante. »

Il n’y a aucun doute que Mann sera l’un des défenseurs les plus convoités du repêchage qui se tiendra à Sherbrooke en juin prochain. Il offre un jeu qui ressemble beaucoup à celui d’un autre Néo-Brunswickois, Philippe Myers, un ancien des Huskies de Rouyn-Noranda qui fait présentement partie de l’organisation des Flyers de Philadelphie.

Les comparaisons et les projections font partie du monde des recruteurs. Mann comprend très bien le processus qui vient avec son année de repêchage puisqu’il est une véritable éponge quand vient le temps d’apprendre au hockey.

« Je tente d’éliminer de mon jeu les passes à haut risque et de faire de bonnes premières passes de façon constante », a-t-il expliqué quand on l’interrogeait sur les aspects de son jeu qu’il tente d’améliorer cette saison.

« Je me concentre à faire des passes plus courtes. Offensivement, mon but est de diriger des rondelles au filet le plus souvent possible. »

Mann patine extrêmement bien pour un joueur de sa taille et il est très efficace. Celui qui a célébré son 15e anniversaire le 31 décembre dernier lit très bien le jeu, possède un bon instinct offensif et s’implique dans le jeu quand cela est nécessaire.

Quel joueur de la LNH Mann considère-t-il comme étant son modèle?

« Quand j’étais plus jeune, j’adorais regarder Erik Karlsson et Shea Weber. Le jeu offensif de Karlsson était amusant à voir et le tir de Weber était tout simplement incroyable. »

« Mais maintenant que j’ai appris quel type de défenseur je suis, je regarde davantage Colton Parayko. Pas seulement parce qu’il est excellent tant défensivement qu’offensivement, mais aussi parce qu’il s’implique et redonne à sa communauté. »

Qu’est-ce que ça représenterait pour Mann d’entendre son nom prononcé par une des 18 équipes de la LHJMQ en juin?

« Être repêché dans la LHJMQ serait un rêve devenu réalité. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, mon but était d’être repêché dans cette ligue. C’est une chose à laquelle je rêve depuis que je suis tout petit, quand je jouais dans les rangs atomes à Sackville », a confié Mann.

L’arrière démontre une maturité plus grande que son âge sur et en dehors de la patinoire. Quand il est question de réfléchir sur la glace et de comprendre le hockey, il est selon moi un naturel.

Il déplace la rondelle extrêmement bien, mais il devra continuer à travailler sur son aptitude à soutirer la rondelle et à la protéger, afin d’exceller au prochain niveau contre des joueurs plus âgés et plus forts.

Le talentueux défenseur continue de progresser rapidement et l’aspect le plus inquiétant dans tout cela est qu’il n’a probablement pas fini de grandir!

Où se voit-il jouer une fois dans la LHJMQ?

« Je pense que mon but, pour la première année, est de me retrouver au sein des six premiers défenseurs le plus souvent possible, puis de graduer de paire en paire à chaque année. »

« Je pense aussi que je serai capable de jouer au sein du désavantage et de l’avantage numérique quand j’aurai plus d’expérience au sein de la ligue », assure Mann avec confiance.

« Je crois que serai le genre de joueur capable de bien déplacer la rondelle, avec un jeu défensif solide et qui peut appuyer l’attaque. »

Peu importe la franchise qui mettra la main sur lui en juin, il n’y a pas de doute qu’il n’y a pas de limite pour Matteo Mann.