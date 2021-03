Sous la Loupe | Espoir LHJMQ de Février : Dylan MacKinnon

Talentueux. Travaillant. Intelligent. Dédié. Calme. Confiant. Dylan MacKinnon possède tous les éléments incorporels nécessaires pour devenir un défenseur efficace au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Originaire de Riverview, au Nouveau-Brunswick, MacKinnon sort d’un solide programme des Flyers de Moncton qui a produit des défenseurs droitiers de qualité tels que Dyllan Gill, Matteo Mann et Philippe Myers, qui ont tous été récemment repêchés ou ont excellé dans la LHJMQ.

La pression qui entoure une année de repêchage peut être étouffante pour le moral de tout jeune joueur, mais c’est particulièrement vrai cette saison, avec l’incertitude constante entourant la pandémie en cours. Avec l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick, MacKinnon et ses coéquipiers des Flyers n’ont pas pu jouer ni s’entraîner depuis plus d’un mois maintenant.

« Cette année a été très éprouvante pour les nerfs avec tous les hauts et les bas par rapport à la situation de la COVID-19, et la façon dont je performais », a admis MacKinnon.

Le robuste défenseur de 6’1’’ et 175 livres jouait son meilleur hockey de la saison et prenait de plus en plus confiance en ses moyens lorsque la Ligue de hockey M18 majeur N.-B./Î.-P.-É. a interrompu ses activités au début de janvier.

« J’avais travaillé sur ma rapidité, sur mon travail de bâton-à-bâton, sur comment réduire l’écart et m’impliquer davantage physiquement dans les coins », a déclaré le défenseur qui avait obtenu trois buts et autant de passes dans ses neuf matchs disputés avec les Flyers avant la pause.

L’arrière de 16 ans adoptait une approche ne pas en faire trop dans son jeu, ce qui avait porté fruit jusqu’ici cette saison. Le défenseur solide dans les deux sens de la patinoire possède une première passe précise, un excellent tir et de bons instincts offensifs, mais doit choisir un peu mieux ses moments pour sauter dans le jeu afin de se joindre à l’offensive. La recrue des Flyers est une force de la nature qui remporte la majorité de ses batailles pour la rondelle et qui adore livrer de percutantes mises en échec partout sur la glace.

« J’ai toujours aimé regarder les gros défenseurs robustes. J’aime la façon dont des gars comme Brent Burns, Shea Weber et Dustin Byfuglien jouent au hockey », a avoué MacKinnon. « Mais j’aime aussi voir comment patine Cale Makar et Rasmus Dahlin. Si je devais prendre certains de leurs attributs, je prendrais la robustesse et le tir de Shea Weber, ainsi que le maniement de la rondelle et le coup de patin de Makar. »

Pendant qu’il prend le temps de se développer davantage, MacKinnon comprend parfaitement que la saison en cours n’est pas un sprint, mais plutôt un marathon.

« Tout au long des hauts et des bas de cette saison, j’ai travaillé très fort pour étudier le sport afin de comprendre ce qui se passe sur la glace en tout temps », a-t-il déclaré. « J’ai également travaillé sur mon tir, en cherchant à tirer davantage en avantage numérique et en dirigeant des rondelles au filet de tous les angles. J’ai également travaillé dur pour maintenir mon corps en bonne santé, tout en me rendant souvent à la salle d’entrainement. »

Bien qu’il ait manifestement travaillé très dur sur son art, MacKinnon sait à quel point il est important de rester humble. Malgré son jeune âge, il reconnaît déjà les nombreux sacrifices que d’autres ont dû faire pour l’aider à atteindre son objectif de jouer professionnellement un jour.

« Mes parents ont consacré toute leur vie à faire de mon rêve une réalité », admet le défenseur. « En allant me conduire à la patinoire à 5h30 du matin, en me donnant tout leur soutien et en faisant d’innombrables sacrifices pour me permettre de jouer dans des tournois et de voyager pour découvrir de nouveaux endroits. Je ne peux pas les remercier assez pour ce qu’ils ont fait et comment ils m’ont aidé à me rendre là où je veux aller. »

Le mature adolescent est excité à l’idée d’atteindre la prochaine étape de son objectif en jouant dans la LHJMQ. Pour MacKinnon, être repêché et jouer dans le circuit Courteau serait un rêve devenu réalité, un rêve qu’il a depuis plus d’une décennie.

« J’avais que cinq ans quand mon père et moi sommes allés voir jouer les Wildcats de Moncton », se souvient-il vivement. « Mon père avait dit : c’est du bon hockey rapide, hein! Et j’avais répondu : je vais jouer ici un jour. Depuis ce jour-là, j’y ai tout consacré. »