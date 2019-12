Sous la loupe | Espoir LHJMQ de Décembre : Tristan Luneau

Si nous avons été habitués de voir la LHMAAAQ former de solides attaquants dans les dernières années, c’est plutôt un de ses défenseurs qui retient le plus l’attention cette saison. Tristan Luneau, qui évolue pour les Estacades de Trois-Rivières, fait tourner de plus en plus de têtes lors de ses passages dans les différents arénas de la province.

Date de naissance | 12 janvier, 2004

Lieu de naissance | Trois-Rivières

Âge | 15

Grandeur | 6’1’’

Poids | 172 lbs

Latéralité | Droitier

Après avoir disputé une première saison dans la LHMAAAQ à l’âge de 14 ans, Luneau s’est amené pour une deuxième campagne chez les Estacades avec un seul but en tête ; celui de devenir un meilleur défenseur.

« Mon but premier était de perfectionner toutes les facettes de mon jeu pour bien me préparer en vue d’accéder au niveau suivant. Un des éléments qui étaient importants pour moi était de devenir un leader sur la glace et en dehors de la patinoire. Je veux donner l’exemple à chaque match », dit-il.

Le #8 des Estacades ne porte pas ce numéro par hasard. Après avoir porté le #4 à sa première saison, il a décidé d’emprunter le numéro de son idole : Drew Doughty. Luneau m’a même confié avoir été extrêmement influencé par le jeu du défenseur vedette des Kings de Los Angeles.

« J’ai toujours adoré Doughty et, ce que j’aime le plus de lui, c’est qu’il accorde autant d’importance à son jeu en offensive qu’à son jeu défensif. Il est vraiment un bon modèle pour moi. »

Même si Luneau a déjà été approché par les universités américaines, il ne ferme pas du tout la porte à la LHJMQ. Pour lui, les études sont quelque chose d’extrêmement important, et elles devront faire partie intégrante de sa prochaine aventure dans le hockey.

Concernant cette future décision qu’il devra prendre, le capitaine des Estacades me confiait que la LHJMQ avait de très belles choses à offrir.

« C’est évident que les équipes [de la LHJMQ] sont situées plus près de chez moi et que c’est beaucoup moins compliqué de jouer ici », mentionne-t-il. « La LHJMQ est une ligue hyper compétitive qui offre une superbe visibilité à ses joueurs, donc c’est évident que je n’écarte aucune possibilité pour le moment. »

J’ai eu la chance de voir évoluer Luneau à quelques reprises et ce qui me frappe le plus chez lui, c’est sa confiance avec la rondelle. On peut voir assez facilement que c’est un jeune défenseur qui n’hésite pas à mettre tous les efforts nécessaires afin de peaufiner son talent.

Je l’ai vu évoluer à 14 ans et je l’ai vu évoluer cette saison, sa progression est frappante. Il s’est très bien imprégné des bonnes habitudes de Drew Doughty et, pour être 100% franc avec vous, Doughty est aussi mon joueur préféré. Donc, je peux vous confirmer qu’il y a beaucoup de lui dans le jeu de Luneau!

Luneau a fait beaucoup jaser de lui au récent Challenge Midget AAA CCM grâce à ses belles performances. Un recruteur m’a même avoué que, selon lui, parmi tous les défenseurs 2004 qu’il avait vus cette saison, Luneau était probablement le plus complet. Et ce, sur une échelle internationale!

Luneau est très cérébral sur la patinoire et force très rarement les choses. Toujours très calme avec la rondelle, il réalise parfois des pièces de jeu extraordinaires à partir de situations où la majeure partie des défenseurs de son âge auraient échoué.

C’est cliché, mais il est le genre de joueur qui vous donne l’impression que de jouer au hockey semble facile. Il se fait confiance et prend des décisions en fonction de ses capacités. C’est pour cette raison qu’il n’a pas besoin de rien forcer et que tout se présente naturellement devant lui. Il me rappelle beaucoup Charlie McAvoy des Bruins de Boston.

Tristan Luneau est assurément l’un des meilleurs défenseurs que la LHMAAAQ a produit dans les dernières années, et je crois fermement qu’il pourra accomplir de grandes choses dans le monde du hockey.