Six officiels de la LHJMQ au Championnat mondial junior de 2021

Les arbitres Olivier Gouin, Guillaume Labonté, Kevin Maillé et Mathieu Menniti, ainsi que les juges de lignes Guillaume Brunelle et Maxime Chaput participeront, à la suite d’une sélection de la Fédération Internationale de Hockey sur Glace (FIHG), au prochain Championnat mondial junior qui se déroulera du 25 décembre 2020 au 5 janvier 2021 à Edmonton, en Alberta.

Pour ces officiels, cette sélection s’ajoute à plusieurs autres événements auxquels ils ont participé au cours des dernières saisons. La LHJMQ tient à féliciter ses quatre arbitres et deux juges de lignes et leur souhaite de vivre une expérience des plus enrichissantes dans leur cheminement d’officiels et d’ambassadeurs de la LHJMQ.

Ci-dessous, la feuille de route des six officiels :

_

OLIVIER GOUIN, Arbitre # 7

LHJMQ :

9 saisons

235 matchs Saison régulière / 41 Séries éliminatoires

2 Finales de la Coupe du Président / 2015 – 2016

2 Coupes Memorial / 2015, Québec – 2016, Red Deer

Match des Meilleurs Espoirs / 2017, Québec

Série Canada-Russie / 2014, Rimouski

FIHG :

Championnat Mondial U20 / 2017, Allemagne

Coupe Continental / 2017, Italie

Jeux Olympiques d’Hiver / 2018, Corée du Sud

3 Championnats Mondial Senior / 2017, France-Allemagne – 2018, Danemark – 2019, Slovaquie

LIGUE AMÉRICAINE DE HOCKEY (LAH) :

Arbitre / 2015 – Aujourd’hui

_

GUILLAUME LABONTÉ, Arbitre # 17

LHJMQ :

11 saisons

269 matchs Saison régulière / 42 Séries éliminatoires

3 Finales de la Coupe du Président / 2017 – 2018 – 2019

Coupe Memorial / 2017, Windsor

Match des Meilleurs Espoirs / 2017, Québec

Série Canada-Russie / 2015, Rouyn-Noranda

FIHG :

3 Championnats Mondial U17 / 2011, Winnipeg – 2014, Sydney – 2014, Sarnia

Coupe Continental / 2018, Danemark

Championnat Mondial U18 / 2019, Suède

HOCKEY CANADA :

Coupe Telus / 2015, Rivière-du-Loup

2 Coupes Fred Page / 2011 et 2017, Terrebonne

LIGUE AMÉRICAINE DE HOCKEY (LAH) :

Arbitre / 2016 – Aujourd’hui

_

KEVIN MAILLÉ, Arbitre # 33

LHJMQ :

5 saisons

127 matchs Saison régulière / 5 Séries éliminatoires

FIHG :

Championnat Mondial U17 / 2016, Dawson Creek

HOCKEY CANADA :

Coupe RBC / 2019, Brooks

Coupe Fred Page / 2017, Terrebonne

_

MATHIEU MENNITI, Arbitre # 38

LHJMQ :

4 saisons

44 matchs Saison régulière

FIHG :

Tournoi Hlinka-Gretzky / 2018, Edmonton-Red Deer

LIGUE AMÉRICAINE DE HOCKEY (LAH) :

Arbitre / 2017 – Aujourd’hui

EAST COAST HOCKEY LEAGUE (ECHL) :

2 Tournois ECHL Prospects / 2017 et 2018, Traverse City

_

GUILLAUME BRUNELLE, Juge de lignes # 81

LHJMQ :

6 saisons

114 matchs Saison régulière / 1 Séries éliminatoires

FIHG :

Championnat Mondial U17 / 2014, Sarnia

HOCKEY CANADA :

Coupe Fred Page / 2017, Terrebonne

Coupe Telus / 2015, Rivière-du-Loup

LIGUE AMÉRICAINE DE HOCKEY (LAH) :

Juge de lignes / 2017 – Aujourd’hui

_

MAXIME CHAPUT, Juge de lignes # 88

LHJMQ :

12 saisons

324 matchs Saison régulière / 72 Séries éliminatoires

4 Finales de la Coupe du Président / 2016 – 2017 – 2018 – 2019

Coupe Memorial / 2019, Halifax

Série Canada-Russie / 2015, Rouyn-Noranda

FIHG :

Championnat Mondial U20 (Division 3) / 2015, Mexique

Championnat Mondial U20 / 2017, Ukraine

Championnat Mondial U18 / 2018, Russie

LIGUE AMÉRICAINE DE HOCKEY (LAH) :